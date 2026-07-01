Жара уменьшает запас хода электромобилей и гибридов: что нужно знать водителям Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

Автомобиль в жару

Экстремальная жара и холод уменьшают эффективность силовых установок, сокращают запас хода электромобилей и увеличивают расходы на поездки.

Об этом свидетельствует новое исследование американской автомобильной ассоциации AAA.

Почему жара влияет на электромобили

Электромобиль наиболее эффективен при умеренной температуре. В исследовании AAA базовым режимом была температура +24°C. Именно с ней сравнивали холодный и жаркий сценарий.

Когда температура в лаборатории поднялась до +35°C, электромобили утратили 10,4% эффективности. Расчетный запас хода снизился на 8,5%.

Причина не только в кондиционере. В жару электромобиль расходует энергию на охлаждение салона, батареи и силовой электроники. Чем выше температура, тем активнее работает система терморегуляции. Часть заряда, которая могла бы пойти на движение, уходит на поддержание нормального температурного режима.

Для водителя это означает, что если в паспорте электромобиля указано условное 400 км запаса хода, в сильную жару реальный результат может быть заметно меньше. Особенно на трассе, при высокой скорости и с постоянно включенным кондиционером.

Гибриды тоже теряют эффективность

Гибридные автомобили менее зависимы от зарядной инфраструктуры, но жара влияет и на них. По данным AAA, при температуре около +35°C гибриды теряли 12% топливной экономичности.

То есть автомобиль, который в умеренную погоду тратил 5 л/100 км, в жару может потреблять примерно 5,6 л/100 км при схожих условиях движения.

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Причина похожая: кондиционер, охлаждение батареи и изменение режимов работы силовой установки. В городском движении, где гибрид часто едет на электротяге или активно рекуперирует энергию, жара может сильнее влиять на общий баланс затрат.

Как температура влияет на расход

AAA также обнаружила, что в жару эксплуатационные расходы электромобиля с домашней зарядкой росли на 6,78 доллара на 1000 миль. Если же заряжаться на публичных станциях, то дополнительные расходы увеличивались до 16,25 доллара на 1000 миль.

Для гибридов жара прибавляла 13,02 доллара на 1000 миль из-за большего расхода топлива.

Главный вывод здесь универсален и для Украины: экономика электромобиля очень зависит от того, где его заряжают. Домашняя зарядка по бытовому тарифу остается основным преимуществом. Частое использование скоростных коммерческих станций делает электромобиль заметно дороже в ежедневной эксплуатации.

В жару это становится еще ощутимее, потому что авто тратит больше энергии, а значит, заряжаться приходится чаще.

Как подготовить электромобиль к жаре

Самый простой способ уменьшить потери запаса хода — охлаждать салон еще во время зарядки. Если автомобиль подключен к сети, кондиционер использует внешнюю энергию, а не заряд батареи.

Также следует парковаться в тени или в крытом паркинге. Это банально, но разница между салоном, который стоял час под прямым солнцем, и салоном в тени может быть очень большой.

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Перед поездкой лучше не включать кондиционер сразу на максимум, а использовать предварительное охлаждение через приложение, если авто это поддерживает. В дороге поможет умеренная температура в салоне, а не режим «морозильная камера».

На трассе важно избегать продолжительного движения на очень высоких скоростях. Для электромобиля скорость более 110−120 км/ч в жару может заметно увеличить расход энергии.

Что делать владельцам гибридов

Гибрид в жару также требует внимания.

Первое — следить за давлением в шинах. Недокачанные шины увеличивают сопротивление качению, а значит, и расход горючего.

Второе — не перегружать авто лишними вещами. У гибридов каждый лишний килограмм тоже влияет на расход, особенно в городском цикле.

Третье — не игнорировать чистоту радиаторов и систем охлаждения. Для гибридов важно не только охлаждение двигателя, но и нормальная работа электрической части силовой установки.

Если автомобиль в жару чаще заводит бензиновый двигатель, хуже едет на электротяге или заметно увеличивает расход, следует проверить систему охлаждения и состояние батареи.

Телеканал 24 По материалам:

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