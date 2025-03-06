«Земельный банк» оплатил 55,7 млн ​​грн налога за 2024 год — Finance.ua
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«Земельный банк» оплатил 55,7 млн ​​грн налога за 2024 год

Казна и Политика
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«Земельный банк» оплатил 55,7 млн ​​грн налога за 2024 год
«Земельный банк» оплатил 55,7 млн ​​грн налога за 2024 год
Впервые после передачи госземель в управление ООО «Государственный земельный банк» в бюджет поступило 55,7 млн грн минимального налогового обязательства (МНС) за земельные участки площадью около 100 тысяч гектаров.
Об этом сообщил Земельный банк.
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«Государственная земля уже работает на государство. А аграрии получают доступ к земельным ресурсам через открытые и честные торги. Это важный шаг к прозрачному рынку земли и укреплению экономической устойчивости агросектора», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
МНО — это обязательный налог, который владельцы и пользователи земельных участков должны платить каждый год.
«Благодаря уплате МНО, обязательного налога для землевладельцев, мы боремся с теневым использованием земель и обеспечиваем финансовую стабильность государства, которая позволяет нам противостоять вызовам военной агрессии и строить крепкую экономику», — подчеркнул заместитель главы ФГИУ Игорь Тимошенко.
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«Государственный оператор „Земельного банка“ стал первым землепользователем, уплатившим МНО за такую ​​площадь земли и на столь значительную сумму — 55,7 млн ​​грн. Мы ответственно выполняем свои обязательства перед государством, работаем прозрачно и показываем хороший пример для других землевладельцев и пользователей земель», — отметил Ярослав Ярославский, генеральный директор ООО «Государственный земельный банк».
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Справка Finance.ua:

  • В 2024 году благодаря прозрачной субаренде государственных земель через онлайн-аукционы «Земельного банка» уже поступило почти 344 млн грн. Эти средства уплатили субарендаторы, получившие право пользования землей на конкурентных условиях.
  • Проект «Земельный банк» продолжает работать, чтобы государственная земля использовалась прозрачно и эффективно, а бюджет получал надлежащие поступления.
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По материалам:
Finance.ua
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