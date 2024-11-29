«Земельный банк»: на аукционе по субаренде продали лот за рекордные 133 млн грн — Finance.ua

«Земельный банк»: на аукционе по субаренде продали лот за рекордные 133 млн грн Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

«Земельный банк»: на аукционе по субаренде продали лот за рекордные 133 млн грн

В рамках проекта «Земельный банк» прошел онлайн-аукцион по передаче в субаренду крупнейшего земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной собственности площадью почти 4 тыс. га в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Торги проходили в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи».

В ходе аукциона за участок соревновались 9 участников, что обусловило рост стоимости в 10,91 раза. От стартовой цены — 12,2 млн грн, до победной — 133 млн грн.

Победитель дополнительно должен уплатить 26,6 млн грн НДС, поэтому общий экономический эффект может составить 159,6 млн грн.

За право аренды земельного участка соперничали представители аграрного сектора из пяти областей Украины: Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской. Победителем аукциона стал участник, зарегистрированный в Николаевской области.

Целевым назначением участка является ведение товарного сельскохозяйственного производства, а состав угодья — пашня. Срок субаренды составляет 14 лет. Этот земельный участок благодаря своим характеристикам — размеру, качеству почвы и расположению — является идеальной площадкой для реализации масштабных аграрных проектов.

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Победитель аукциона имеет 20 рабочих дней, чтобы заключить договор субаренды с «Государственным земельным банком» и уплатить полную стоимость аренды за год, включая НДС.

Заместитель Председателя Фонда госимущества Украины Игорь Тимошенко отметил: «Земельный банк» предлагает игрокам рынка самые разные участки — от нескольких до тысяч гектаров. Каждый может найти именно тот, который будет отвечать его бизнес-потребностям. Мы в целом наблюдаем значительный спрос на государственные сельхозземли и активную конкуренцию практически за каждый участок, выставленный на прозрачные аукционы субаренды. Ожидаемо, не стал исключением и самый большой из предложенных в первом пуле. Украинские аграрии справедливо определили ценность этого лота, распознали, как он может повысить конкурентоспособность на рынке и гарантировать субарендатору новые перспективы развития".

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