Через «Земельный банк» сдали в аренду более 1000 га земель на 35 млн гривен — Finance.ua

Через «Земельный банк» сдали в аренду более 1000 га земель на 35 млн гривен Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Через «Земельный банк» сдали в аренду более 1000 га земель на 35 млн гривен

Первые 1075 гектаров государственных с/х земель сдали в аренду в рамках проекта «Земельный банк». Через аукционы на «Прозорро.Продажи» за первые участки выручили 35,4 млн грн (с НДС — 42,5 млн грн).

Об этом сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.

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Средняя стоимость гектара за первые 16 проведенных аукционов составляет около 800 $. «Раньше такие средства оседали в карманах недобросовестных менеджеров и дельцов, грабивших страну. А сегодня мы констатируем детенизацию рынка земли, когда государственный и местные бюджеты будут получать дополнительные средства. Это и есть те внутренние резервы Украины, которые крайне необходимы для воюющего государства», — отметил Коваль.

«Земельный банк» стартовал с Винницкой области, и первыми лотами стали 16 земельных участков, за которые соревновались 94 участника. Такая конкуренция повысила их стоимость более чем в 8 раз по сравнению со стартовыми ценами.

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Самым дорогим лотом стал земельный участок в Калиновской городской ТГ площадью 262 гектара. Его финальная стоимость составила 8,5 миллиона гривен без НДС (торги стартовали с 1,1 млн грн).

В октябре в системе «Прозорро.Продажи» также пройдут аукционы по аренде земли в Черкасской, Волынской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской областях.

После завершения аукциона победитель в течение 20 рабочих дней обязан заключить договор субаренды с ООО «Государственный земельный банк», 100% которого принадлежат государству.

После этого в течение следующих 5 рабочих дней необходимо уплатить стоимость актива и НДС. Потом победитель получит право пользования земельными участками на 14 лет.

Первый аукцион в рамках проекта «Земельный банк» провели первого октября. До конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги около 100 тысяч гектаров государственных сельхозземель в 20 областях.

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