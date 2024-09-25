Аренду государственных земель будут продавать на аукционах: где больше всего земли выставили на торги — Finance.ua

Аренду государственных земель будут продавать на аукционах: где больше всего земли выставили на торги Сегодня 13:04 — Аграрный рынок

Аренду государственных земель будут продавать на аукционах: где больше всего земли выставили на торги

В Украине с 1 октября будут проходить онлайн-аукционы по аренде земель государственной собственности. Торги организуются в рамках проекта «Земельный банк».

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

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Этот проект создает равные условия для всех участников рынка, где каждый имеет возможность принять участие в онлайн-аукционах на справедливых условиях. Его цель — обеспечить новые возможности для развития сельского хозяйства", — сообщили в правительстве.

Количество аукционов по аренде государственных земель постоянно растет. На торги выставлены 65 предложений из 9 областей Украины. Наибольшее количество земельных участков сосредоточено:

в Винницкой,

Запорожский,

Черкасской областях.

Фермеры и агрокомпании могут выбрать земли из более чем 4000 га.

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На аукционах представлены земельные участки от небольших хозяйств в 2 га до значительных массивов в 262 га. Стартовая цена аренды — от 9 тыс. грн до 1,14 млн грн", — сообщили в Кабмине.

Аренду земли получает участник, предложивший самую высокую цену в ходе онлайн-аукциона. Ознакомиться с лотами можно в электронной торговой системе Прозорро. Продажи или на вебсайте Земельного банка в разделе Карта.

Справка Finance.ua:

По данным аналитиков, во втором квартале текущего года (апрель-июнь) земля в Украине подорожала до 43,5 тыс. гривен за один гектар.

Это на 3,7% больше цены первого квартала (январь-март) 2023 года. Стоимость «товарной земли» еще больше — 44,8 тыс. гривен/га. В торговом обращении преобладает земля, ранее подпадавшая под запрет на продажу. Речь идет о так называемой товарной земле и земле для ведения личного крестьянского хозяйства.

В каких регионах самые высокие и самые низкие цены. Дороже всего стоит земля в Черкасской области — 78,4 тыс. гривен. А также в следующих областях:

в Полтавской — 57,7 тыс. гривен;

Львовской — 56,8 тыс. гривен;

Тернопольской — 55,9 тыс. гривен.

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