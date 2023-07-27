Рада приняла закон об управлении землями госпредприятий: почему это важно — Finance.ua

Рада приняла закон об управлении землями госпредприятий: почему это важно Сегодня 19:17

Рада приняла закон об управлении землями госпредприятий: почему это важно

Верховная Рада приняла законопроект № 7588 по управлению землями государственных предприятий.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

«Со второй попытки Рада наконец-то одобрила № 7588 по управлению землями государственных предприятий. За — 258. В том числе здесь наконец-то урегулирован вопрос земель аграрной академии наук и других государственных земель, которые теперь будут прозрачно сдавать в аренду на Prozorro. Продажи», — написал он.

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Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности использования земель физическими лицами и субъектами государственного сектора экономики был зарегистрирован в ВРУ еще год назад. И принят в первом чтении в сентябре, после чего его рассмотрение дважды переносилось.

В пояснительной записке к нормативу отмечается, что реализация проекта акта позволит:

повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения субъектами государственного сектора экономики через создание организационно правового механизма для усовершенствования их организационно-правовой формы и замены титула права постоянного пользования земельными участками на аренду земель;

усовершенствовать порядок переоформления права постоянного пользования земельными участками;

ввести конкурентный порядок передачи в субаренду земельных участков государственной собственности;

увеличить поступления от платы за землю в местные бюджеты.

УНН По материалам:

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