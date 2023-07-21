Госгеокадастр обнаружил около 500 сельхозучастков в незаконном владении у иностранцев — Finance.ua

Госгеокадастр обнаружил около 500 сельхозучастков в незаконном владении у иностранцев Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Госгеокадастр обнаружил около 500 сельхозучастков в незаконном владении у иностранцев

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра при анализе в первом полугодии данных Государственного земельного кадастра обнаружила 493 земучастка сельскохозяйственного назначения, принадлежащих иностранцам и лицам без гражданства, но не отчужденных в установленный срок.

«По результатам проведенного анализа выявлены объекты земельных участков сельхозназначения, находящиеся в собственности иностранцев и лиц без гражданства, в частности граждан государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом. Специалисты установили, что указанные участки не были отчуждены их владельцами в течение установленного законом срока, а следовательно, подлежат конфискации», — сказано в сообщении госгеокадастра.

При этом уточнено, что по результатам проведенных проверок открыто 301 судебное производство о конфискации 493 земельных участков сельхозназначения общей площадью 716,65 га. Уже принято 87 судебных решений о конфискации 138 земельных участков сельхозназначения общей площадью 186,87 га.

Согласно действующему законодательству, земли сельхозназначения, принятые по наследству иностранцами, а также лицами без гражданства, в течение года подлежат отчуждению. Если такой земельный участок не был отчужден владельцем в течение определенного срока, то он подлежит конфискации по решению суда, напомнили в Госгеокадастре.

Свободный рынок земель в Украине превратил сельскохозяйственную землю в инвестиционно-привлекательный актив. Сегодня «золотые» украинские гектары вытесняют по популярности традиционную жилую недвижимость. Сколько будет стоить земля в перспективе ближайших 3 — 5 лет, какие ключевые факторы будут влиять на динамику цен и как прозрачно и выгодно инвестировать в землю — расскажут эксперты конференции AgroInvestDay, которая пройдет 27 июля в Киеве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.