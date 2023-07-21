Госгеокадастр обнаружил около 500 сельхозучастков в незаконном владении у иностранцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госгеокадастр обнаружил около 500 сельхозучастков в незаконном владении у иностранцев

Казна и Политика
9
Госгеокадастр обнаружил около 500 сельхозучастков в незаконном владении у иностранцев
Госгеокадастр обнаружил около 500 сельхозучастков в незаконном владении у иностранцев
Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра при анализе в первом полугодии данных Государственного земельного кадастра обнаружила 493 земучастка сельскохозяйственного назначения, принадлежащих иностранцам и лицам без гражданства, но не отчужденных в установленный срок.
«По результатам проведенного анализа выявлены объекты земельных участков сельхозназначения, находящиеся в собственности иностранцев и лиц без гражданства, в частности граждан государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом. Специалисты установили, что указанные участки не были отчуждены их владельцами в течение установленного законом срока, а следовательно, подлежат конфискации», — сказано в сообщении госгеокадастра.
При этом уточнено, что по результатам проведенных проверок открыто 301 судебное производство о конфискации 493 земельных участков сельхозназначения общей площадью 716,65 га. Уже принято 87 судебных решений о конфискации 138 земельных участков сельхозназначения общей площадью 186,87 га.
Согласно действующему законодательству, земли сельхозназначения, принятые по наследству иностранцами, а также лицами без гражданства, в течение года подлежат отчуждению. Если такой земельный участок не был отчужден владельцем в течение определенного срока, то он подлежит конфискации по решению суда, напомнили в Госгеокадастре.
Свободный рынок земель в Украине превратил сельскохозяйственную землю в инвестиционно-привлекательный актив. Сегодня «золотые» украинские гектары вытесняют по популярности традиционную жилую недвижимость. Сколько будет стоить земля в перспективе ближайших 3 — 5 лет, какие ключевые факторы будут влиять на динамику цен и как прозрачно и выгодно инвестировать в землю — расскажут эксперты конференции AgroInvestDay, которая пройдет 27 июля в Киеве.

По коду FinanceAgro действует скидка -10% на билет 🧧

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.