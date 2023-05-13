Земля для участников боевых действий: какой участок можно получить — Finance.ua

Земля для участников боевых действий: какой участок можно получить
В повестку дня текущей девятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, которая завершится в июле этого года, внесен проект Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о восстановлении прав некоторых категорий граждан на приватизацию земельных участков во время действия правового режима военного положения на территории Украины» № 8366−1.
Изменениями в раздел «Переходные положения» Земельного кодекса Украины предлагается восстановить право на безвозмездную передачу земельных участков в частную собственность в частности для граждан Украины, которые в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» признаются участниками боевых действий и лицами, приравненными к ним и в соответствии со статьей 12 (пункт 14) Закона Украины имеют право на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
Итак, в ближайшие месяцы станет понятно, смогут ли воспользоваться своим правом на получение земли три определенные Законом льготные категории — участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших — еще до победы над захватчиками, или будут ждать до конца войны, как остальные граждане.
В любом случае следует знать алгоритм, по которому придется получать земельный участок в собственность.
Какой участок можно получить
Участки выделяются только если человек ранее не воспользовался правом на приватизацию земли соответствующего целевого назначения. Существует возможность получить в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения государственной собственности.
Статьей 121 Земельного кодекса Украины предусмотрены следующие размеры этих участков:
- для ведения садоводства — не более 0,12 га;
- для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 га;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
- для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара.
Указанные нормы площадей для бесплатной приватизации — это максимальное количество земли, которое может быть выделено по каждому целевому назначению, а в реальности эти цифры могут быть немного меньше.
Выбрать свободный земельный участок по желаемому местоположению и с соответствующим целевым назначением может помочь онлайн-ресурс Публичная кадастровая карта. На ней нужно выбрать из участков, отмеченных белым цветом.
Можно также обратиться за консультацией к специалистам земельного отдела в органах исполнительного совета населенных пунктов или воспользоваться, как правило, платными консультациями профильных землеустроительных фирм во всех городах и городках.
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