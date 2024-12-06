Земельный банк получил наблюдательный совет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Земельный банк получил наблюдательный совет

Аграрный рынок
16
Фонд государственного имущества создал наблюдательный совет в ООО «Государственный земельный банк», которое оперирует государственными землями сельхозназначения.
Руководителем наблюдательного совета избран экс-председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, говорится в сообщении ФГИУ.
В состав наблюдательного совета также вошли руководитель госкомпании-совладельца Ocean Plaza Игорь Потемка, начальник управления ФГИ предприятий агропромышленного комплекса Александр Васильченко и и.о. директора «Укрспирта» Станислав Банчук, имеющие значительный опыт в сфере управления и менеджмента.
«Главная цель совета — обеспечить стратегическое управление и прозрачность деятельности государственного оператора „Земельный банк“ на рынке субаренды земли», — отметили в ФГИУ.
Уточнено, что в полномочия наблюдательного совета входят утверждение стратегического плана развития, финансовых и инвестиционных планов, контроль за управлением рисками, внедрение антикоррупционной политики.
«В набсовете мы будем работать над тем, чтобы ООО „Государственный земельный банк“ имело статус надежного оператора, который играет ключевую роль в реализации прозрачного механизма субаренды государственных сельскохозяйственных земель и наполнении бюджетов громад и государства», — прокомментировал Богдан Данилишин.
По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.