Земельный банк получил наблюдательный совет — Finance.ua

Земельный банк получил наблюдательный совет Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Фонд государственного имущества создал наблюдательный совет в ООО «Государственный земельный банк», которое оперирует государственными землями сельхозназначения.

Руководителем наблюдательного совета избран экс-председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, говорится в сообщении ФГИУ

В состав наблюдательного совета также вошли руководитель госкомпании-совладельца Ocean Plaza Игорь Потемка, начальник управления ФГИ предприятий агропромышленного комплекса Александр Васильченко и и.о. директора «Укрспирта» Станислав Банчук, имеющие значительный опыт в сфере управления и менеджмента.

«Главная цель совета — обеспечить стратегическое управление и прозрачность деятельности государственного оператора „Земельный банк“ на рынке субаренды земли», — отметили в ФГИУ.

Уточнено, что в полномочия наблюдательного совета входят утверждение стратегического плана развития, финансовых и инвестиционных планов, контроль за управлением рисками, внедрение антикоррупционной политики.

«В набсовете мы будем работать над тем, чтобы ООО „Государственный земельный банк“ имело статус надежного оператора, который играет ключевую роль в реализации прозрачного механизма субаренды государственных сельскохозяйственных земель и наполнении бюджетов громад и государства», — прокомментировал Богдан Данилишин.

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