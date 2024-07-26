Зеленые принципы восстановления Украины: регулирование и цели — Finance.ua

Зеленые принципы восстановления Украины: регулирование и цели Сегодня 11:12 — Энергетика

Зеленые принципы восстановления Украины: регулирование и цели

FSC Украина организовала первый из серии круглый стол «Древесина в восстановлении и развитии Украины: государственная политика, регулирование и цели зеленого обновления». Мероприятие проведено с целью раскрытия потенциала древесины в зеленом восстановлении и развитии Украины в условиях современных вызовов.

Участники обсуждения подчеркнули необходимость разработки четких индикаторов для зеленого восстановления строительного сектора, включая внедрение принципов New European Bauhaus (NEB) для углубления сотрудничества с европейскими партнерами и привлечения долгосрочных инвестиций в экономику Украины.

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О чем говорилось

Отмечено создание системы оценки жизненного цикла материалов, развитие модульного строительства с использованием древесины, стимулирование использования сертифицированных материалов и интеграцию экологических решений в городское планирование.

Существует потребность в преодолении установившихся стереотипов насчет деревянных домов как недолговечных или пожароопасных, а также популяризации подготовки специалистов в сфере современного деревянного строительства.

«Первым шагом является ускорение адаптации нормативной базы европейских стандартов. Однако существует технический барьер — отсутствие лабораторной базы для выдачи сертификатов соответствия продукции стандартам качества и безопасности, а также создание деклараций по новому закону», — Наталья Дюжилова, заместитель председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

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Она также подчеркнула, что пересмотр строительных норм уже проходит с учетом экологических критериев, но важно понимать, что европейские стандарты зеленого строительства, такие как LEED, BREEAM, Active House, DGNB, формировались десятилетиями. В Украине уже разработана первая редакция стандарта зеленого строительства для общественных зданий, учитывающая возможности отечественного рынка и положения европейских стандартов, в частности NEB.

«Восстановление и развитие нашей страны неразрывно связаны с древесиной ввиду ее способности к восстановлению, потенциала накопления углерода, пригодности к вторичной переработке, низкому уровню выбросов и универсальности», — подытожил результаты мероприятия директор FSC Украина Павел Кравец.

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