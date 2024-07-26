Оборудование европейских ТЭС покрывает лишь незначительную долю потребностей восстановления — ДТЭК
Энергохолдинг «ДТЭК» при восстановлении поврежденных ударами рф ТЭС может закрыть примерно 10% от потребностей оборудованием старых европейских станций.
Об этом сообщил исполнительный директор холдинга Дмитрий Сахарук.
«Мы ищем, мы работаем более чем с десятью странами, но до конца года это будет примерно 5−10% от потребностей, единичные случаи», — сказал он в комментарии «Энергореформе» во время мероприятия «Диалоги по NV. Будущее украинской энергетики».
Сахарук отметил, что проблем с поиском такого оборудования, подходящего для использования, достаточно много.
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«Станции в большинстве своем не работают, это оборудование старое, оно не используется, поэтому даже если станции могут предоставить бесплатно, то далеко не все подходит, не все можем забрать», — пояснил он, добавив также, что всю помощь распределяет Министерство энергетики.
Исполнительный директор также отметил, что не все старые станции соглашаются с бесплатной передачей имущества, поскольку они часто находятся в частной и частно-государственной собственности, «и у каждого владельца свои решения».
Что касается внешнего финансирования восстановления, исполнительный директор ДТЭК обратил внимание, что его объемы пока незначительны.
Как сообщалось со ссылкой на Дмитрия Сахарука 23 июля, ДТЭК планирует возобновить к октябрю этого года 60−70% разрушенной российскими атаками с марта этого года тепловой генерации при отсутствии новых обстрелов. Исполнительный директор сообщил, что до конца 2024 года ДТЭК планирует вложить в возобновление генерации 4 млрд грн в дополнение к 1,3 млрд грн уже вложенных средств. При этом общая потребность в финансовых ресурсах на восстановление генерации составляет $350−400 млн, что втрое превышает потребности в прошлом сезоне, когда энергохолдинг возобновил 10 блоков, вложив в работу $110 млн собственных средств. По состоянию на январь 2022 года установленная мощность «ДТЭК Энерго» в тепловой генерации составила 13,3 ГВт.
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