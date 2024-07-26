Оборудование европейских ТЭС покрывает лишь незначительную долю потребностей восстановления — ДТЭК Сегодня 10:31 — Энергетика

Оборудование европейских ТЭС покрывает лишь незначительную долю потребностей восстановления — ДТЭК

Энергохолдинг «ДТЭК» при восстановлении поврежденных ударами рф ТЭС может закрыть примерно 10% от потребностей оборудованием старых европейских станций.

Об этом сообщил исполнительный директор холдинга Дмитрий Сахарук.

«Мы ищем, мы работаем более чем с десятью странами, но до конца года это будет примерно 5−10% от потребностей, единичные случаи», — сказал он в комментарии «Энергореформе» во время мероприятия «Диалоги по NV. Будущее украинской энергетики».

Сахарук отметил, что проблем с поиском такого оборудования, подходящего для использования, достаточно много.

«Станции в большинстве своем не работают, это оборудование старое, оно не используется, поэтому даже если станции могут предоставить бесплатно, то далеко не все подходит, не все можем забрать», — пояснил он, добавив также, что всю помощь распределяет Министерство энергетики.

Исполнительный директор также отметил, что не все старые станции соглашаются с бесплатной передачей имущества, поскольку они часто находятся в частной и частно-государственной собственности, «и у каждого владельца свои решения».

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Что касается внешнего финансирования восстановления, исполнительный директор ДТЭК обратил внимание, что его объемы пока незначительны.

Как сообщалось со ссылкой на Дмитрия Сахарука 23 июля, ДТЭК планирует возобновить к октябрю этого года 60−70% разрушенной российскими атаками с марта этого года тепловой генерации при отсутствии новых обстрелов. Исполнительный директор сообщил, что до конца 2024 года ДТЭК планирует вложить в возобновление генерации 4 млрд грн в дополнение к 1,3 млрд грн уже вложенных средств. При этом общая потребность в финансовых ресурсах на восстановление генерации составляет $350−400 млн, что втрое превышает потребности в прошлом сезоне, когда энергохолдинг возобновил 10 блоков, вложив в работу $110 млн собственных средств. По состоянию на январь 2022 года установленная мощность «ДТЭК Энерго» в тепловой генерации составила 13,3 ГВт.

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