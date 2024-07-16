Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3 — Finance.ua
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Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3

Энергетика
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Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3
Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3
Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3, которое поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Энергетическая инфраструктура в разрушенной войной Украине получила значительные повреждения. Восстановление имеет важное значение для обеспечения надлежащего функционирования жизненно важной инфраструктуры страны. В ответ на критическую ситуацию Ignitis Gamyba делает значительные шаги — отдает оборудование Вильнюсской третьей теплоэлектростанции, которое поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру в Украине», — говорится в заявлении.
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Отмечается, что договор о предоставлении гуманитарной помощи подписали Ignitis Gamyba и оператор системы передачи электроэнергии «Хмельницкоблэнерго», назначенный Кабмином для получения и распределения гумпомощи для энергетического сектора. Оно обеспечит распределение оборудования.
«Мы не случайно решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи», — заявила генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиэне.
По ее словам, деятельность Вильнюсской ТЭЦ-3 была остановлена ​​в 2015 году, поскольку затраты на ее эксплуатацию были слишком высокими, а также было определено, что энергоблоки не имеют значительного влияния на стабильность энергосистемы.
«Несмотря на то, что станция была закрыта в течение девяти лет, мы смогли законсервировать ее оборудование, сохранившее свою полную функциональность. Станция, общей тепловой и электрической мощностью почти 1 000 МВт, работала более 30 лет и снабжала теплом около половины Вильнюса. Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине», — добавила руководитель компании.

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В состав гуманитарного груза, переданного компанией, входит более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3, отметили в компании.
«Из соображений безопасности мы не можем разглашать больше информации о помощи, включая названия, мощность оборудования или электростанции, на которые оно будет передано», — уточнили в Ignitis Gamyba.
По материалам:
Економічна Правда
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