Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3 — Finance.ua

Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3 Сегодня 11:11 — Энергетика

Литва передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3

Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3, которое поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Энергетическая инфраструктура в разрушенной войной Украине получила значительные повреждения. Восстановление имеет важное значение для обеспечения надлежащего функционирования жизненно важной инфраструктуры страны. В ответ на критическую ситуацию Ignitis Gamyba делает значительные шаги — отдает оборудование Вильнюсской третьей теплоэлектростанции, которое поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру в Украине», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что договор о предоставлении гуманитарной помощи подписали Ignitis Gamyba и оператор системы передачи электроэнергии «Хмельницкоблэнерго», назначенный Кабмином для получения и распределения гумпомощи для энергетического сектора. Оно обеспечит распределение оборудования.

«Мы не случайно решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи», — заявила генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиэне.

По ее словам, деятельность Вильнюсской ТЭЦ-3 была остановлена ​​в 2015 году, поскольку затраты на ее эксплуатацию были слишком высокими, а также было определено, что энергоблоки не имеют значительного влияния на стабильность энергосистемы.

«Несмотря на то, что станция была закрыта в течение девяти лет, мы смогли законсервировать ее оборудование, сохранившее свою полную функциональность. Станция, общей тепловой и электрической мощностью почти 1 000 МВт, работала более 30 лет и снабжала теплом около половины Вильнюса. Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине», — добавила руководитель компании.

В состав гуманитарного груза, переданного компанией, входит более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3, отметили в компании.

«Из соображений безопасности мы не можем разглашать больше информации о помощи, включая названия, мощность оборудования или электростанции, на которые оно будет передано», — уточнили в Ignitis Gamyba.

Економічна Правда По материалам:

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