Отключений станет меньше: подключен один из атомных энергоблоков — Finance.ua

Отключений станет меньше: подключен один из атомных энергоблоков Сегодня 11:36 — Энергетика

Отключений станет меньше: подключен один из атомных энергоблоков

На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Напомним, что значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками по украинской энергетике.

Но ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года, продолжаются обстрелы, особенно на прифронтовых и приграничных территориях. Часто обстрелам подвергаются подстанции, линии системы передачи электроэнергии. За прошедшие сутки энергосистема Украины принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

В западном и частично южном регионах ограничения электроснабжения запланированы на период с 18:00 до 24:00. Во всех других регионах ограничения действуют с 0:00 до 24:00.

Об изменениях в графиках узнавайте на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах. Главная причина ограничений поставок электроэнергии — атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.

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