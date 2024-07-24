Отключений станет меньше: подключен один из атомных энергоблоков — Finance.ua
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Отключений станет меньше: подключен один из атомных энергоблоков

Энергетика
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Отключений станет меньше: подключен один из атомных энергоблоков
Отключений станет меньше: подключен один из атомных энергоблоков
На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.
Об этом пишет «Укрэнерго».
Напомним, что значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками по украинской энергетике.
Но ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года, продолжаются обстрелы, особенно на прифронтовых и приграничных территориях. Часто обстрелам подвергаются подстанции, линии системы передачи электроэнергии. За прошедшие сутки энергосистема Украины принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.
В западном и частично южном регионах ограничения электроснабжения запланированы на период с 18:00 до 24:00. Во всех других регионах ограничения действуют с 0:00 до 24:00.
Об изменениях в графиках узнавайте на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах. Главная причина ограничений поставок электроэнергии — атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.
По материалам:
Finance.ua
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