Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ — Finance.ua
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ

Казна и Политика
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 июня 2024 года «О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».
Об этом свидетельствует соответствующий указ № 382/2024, опубликованный на сайте главы государства.
Зеленский в соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановил ввести решение РНБО «О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».
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Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
«Учитывая опыт длительной широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, с целью наращивания способностей Вооруженных Сил Украины относительно использования беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению, согласно предложению Кабинета Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать внесенное Кабинетом Министров Украины предложение о создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил», — говорится в решении СНБО.
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СНБО поручило Кабинету Министров Украины внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующие предложения по созданию в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

Справка Finance.ua:

  • в Украине идет оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций;
  • ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский заявлял, что штат Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%.
По материалам:
УНН
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