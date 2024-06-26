Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 июня 2024 года «О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».

Об этом свидетельствует соответствующий указ № 382/2024, опубликованный на сайте главы государства.

Зеленский в соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановил ввести решение РНБО «О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».

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Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

«Учитывая опыт длительной широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, с целью наращивания способностей Вооруженных Сил Украины относительно использования беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению, согласно предложению Кабинета Министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать внесенное Кабинетом Министров Украины предложение о создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил», — говорится в решении СНБО.

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СНБО поручило Кабинету Министров Украины внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующие предложения по созданию в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

Справка Finance.ua:

в Украине идет оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций;

ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Евгений Острянский заявлял, что штат Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%.



УНН По материалам:

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