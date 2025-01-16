Зеленский раскрыл «стоимость» войны в 2024: какие страны и сколько внесли в оборону Украины — Finance.ua

Зеленский раскрыл «стоимость» войны в 2024: какие страны и сколько внесли в оборону Украины Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Зеленский раскрыл «стоимость» войны в 2024: какие страны и сколько внесли в оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в 2024 году стоила Украине около 100 млрд долларов, из которых почти 50% - украинский вклад.

Об этом президент заявил в ходе брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Война в 2024 году стоила Украине по обеспечению Сил обороны около 100 млрд долларов, из которых 40 млрд — это вклад Украины, 35 млрд — США, Европа — 25 млрд долларов. Вот примерно вклад каждого из нас. Поэтому мы видим прочность в этом союзе и показываем, какой вклад делает Украина. Безусловно, это люди, но вы видите и процент по деньгам», — сказал Зеленский.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял , что Европейский Союз — ключевой донор бюджета Украины. Наше государство получило 50 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла , что помощь Украине от Евросоюза уже составила почти 130 миллиардов евро.

На заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.

УНН По материалам:

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