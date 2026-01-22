Зеленский: Путин успешно борется за замороженные активы рф в Европе Сегодня 17:35

Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владимир путин не только остается на свободе, но и ведет активную борьбу за российские замороженные активы, размещенные в европейских странах.

Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает УНН.

Мадуро арестован, а путин успешно борется за российские замороженные активы

Зеленский привел пример действий Соединенных Штатов в Западном полушарии, в том числе в отношении Венесуэлы.

«Президент Трамп провел операцию в Венесуэле, и Мадуро был арестован. Были разные мнения на этот счет, но факт остается фактом — Мадуро оказался в суде в Нью-Йорке», — отметил президент Украины.

В то же время, по его словам, ситуация с российским лидером противоположная.

«путин не в суде. И это уже четвертый год самой большой войны в Европе со времен Второй мировой войны. Тот, кто ее начал, не только на свободе, но до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе. И знаете что? У него есть некоторые успехи», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что россия пытается влиять на решения об использовании замороженных активов.

«Именно путин пытается решить, как должны быть использованы замороженные активы, а не те, кто имеет силу наказать его за эту войну», — заявил он.

По словам Зеленского, когда возник вопрос об использовании этих средств для защиты от российской агрессии, соответствующие решения были заблокированы.

«путин смог остановить Европу, к сожалению», — добавил президент Украины.

Что известно о замороженных активах россии

В Euroclear заморожены активы рф на сумму 193 млрд евро, из которых 180 млрд евро принадлежат Центробанку россии. Частично эти средства уже используются для поддержки Украины: ЕС передает Киеву начисленные проценты по активам. За первые шесть месяцев 2025 года Украине было передано 10,1 млрд евро.

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов рф, заявил , что европейские правительства столкнутся с более высокими долговыми расходами, если ЕС использует замороженные российские активы для предоставления Украине кредитов на сумму 140 млрд евро.

Кроме того, Euroclear планирует судиться с Европейской комиссией, если та решит принудительно изъять размещенные в учреждении активы центрального банка россии в пользу Украины.

