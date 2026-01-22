0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский: Путин успешно борется за замороженные активы рф в Европе

36
Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владимир путин не только остается на свободе, но и ведет активную борьбу за российские замороженные активы, размещенные в европейских странах.
Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает УНН.

Мадуро арестован, а путин успешно борется за российские замороженные активы

Зеленский привел пример действий Соединенных Штатов в Западном полушарии, в том числе в отношении Венесуэлы.
«Президент Трамп провел операцию в Венесуэле, и Мадуро был арестован. Были разные мнения на этот счет, но факт остается фактом — Мадуро оказался в суде в Нью-Йорке», — отметил президент Украины.
В то же время, по его словам, ситуация с российским лидером противоположная.
«путин не в суде. И это уже четвертый год самой большой войны в Европе со времен Второй мировой войны. Тот, кто ее начал, не только на свободе, но до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе. И знаете что? У него есть некоторые успехи», — подчеркнул Зеленский.
Читайте также
Президент подчеркнул, что россия пытается влиять на решения об использовании замороженных активов.
«Именно путин пытается решить, как должны быть использованы замороженные активы, а не те, кто имеет силу наказать его за эту войну», — заявил он.
По словам Зеленского, когда возник вопрос об использовании этих средств для защиты от российской агрессии, соответствующие решения были заблокированы.
«путин смог остановить Европу, к сожалению», — добавил президент Украины.

Что известно о замороженных активах россии

В Euroclear заморожены активы рф на сумму 193 млрд евро, из которых 180 млрд евро принадлежат Центробанку россии. Частично эти средства уже используются для поддержки Украины: ЕС передает Киеву начисленные проценты по активам. За первые шесть месяцев 2025 года Украине было передано 10,1 млрд евро.
Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов рф, заявил, что европейские правительства столкнутся с более высокими долговыми расходами, если ЕС использует замороженные российские активы для предоставления Украине кредитов на сумму 140 млрд евро.
Кроме того, Euroclear планирует судиться с Европейской комиссией, если та решит принудительно изъять размещенные в учреждении активы центрального банка россии в пользу Украины.
По материалам:
УНН
Зеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems