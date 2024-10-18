Зеленский подписал закон о Государственном аграрном реестре — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о Государственном аграрном реестре

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 063-д «О Государственном аграрном реестре», который Верховная Рада поддержала 267 голосами 19 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.
«Принятие закона „О Государственном аграрном реестре“ будет способствовать дальнейшей цифровизации украинского агросектора, что является одним из требований международных партнеров. Также ГАР должен стать единственным электронным окном для общения агропроизводителей и органов власти. Благодаря принятому закону, в ГАР будет расширен круг тех, кто сможет получить государственную помощь», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
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В соответствии с принятым в целом законом предусматривается расширение круга пользователей ГАР. Господдержку могут получать не только производители сельхозпродукции, но и организации водопользователей и субъекты агропромышленного комплекса.
Закон также урегулирует правовой статус ГАР и источники его финансирования. В частности, ГАР определена как комплексная информационная система, обеспечивающая сбор, накопление, интегрирование, хранение, отображение, обработку данных, в частности использование регистровой информации, предоставление административных и других публичных услуг.
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Кроме того, по закону определены полномочия владельца, администратора и технического администратора ГАР, а также объекты ГАР и виды регистровой информации, которая будет обрабатываться в нем; обеспечение возможности формирования выписок из ГАР; определены права и обязанности пользователей ГАР.
Закон вводит обязательность использования данных ГАР и/или программных средств ведения ГАР за предоставление господдержки, частичных гарантий по кредитным обязательствам субъектами малого и среднего бизнеса и при страховании сельхозпродукции.
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Ожидается, что формирование отдельных подсистем (разделов) реестра, которое обеспечивает действующий Государственный аграрный реестр, превратит его в Государственный реестр производителей сельхозпродукции (фермерский реестр).
Система также предусматривает мониторинг целевого использования господдержки и помощи, грантов в сельском хозяйстве с учетом позиции международных партнеров.
Закон о ГАР приводит его положения в соответствие с требованиями закона «О публичных электронных реестрах» и обеспечивает его взаимодействие с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами и системами.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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