Украина запустила «Земельный банк» для трансформации рынка государственных сельхозземель — Finance.ua

Украина запустила «Земельный банк» для трансформации рынка государственных сельхозземель Сегодня 07:45 — Аграрный рынок

Украина запустила «Земельный банк» для трансформации рынка государственных сельхозземель

Фонд государственного имущества Украины представил проект «Земельный банк», который трансформирует рынок государственных сельхозземель.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Земельный банк — это возможность для арендаторов инвестировать по прозрачным и понятным правилам на конкурентных рыночных условиях. А это необходимо для создания новых агробизнесов и стимул для развития уже существующих. По сути Земельный банк — это эффективный способ увеличить инвестиции в аграрный сектор. Цель проекта — сформировать прозрачный рынок аренды сельхозземель и увеличить поступления в бюджеты от пользования землями. Все это на сумму — экономическое развитие, рост поступлений налогов, создание рабочих мест и эффективное использование имеющегося у государства ресурса», — подчеркнул первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

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«Земельный банк» открывает для аграриев возможность арендовать государственные земли на прозрачной и конкурентной основе через онлайн-аукционы в системе «Прозорро.Продажи». По состоянию на сегодняшний день в системе объявлено уже 45 аукционов в Винницкой, Львовской, Волынской, Черкасской, Запорожской и Одесской областях площадью от 2 до 262 га. Первые торги пройдут уже 1 октября. Всего же до конца года будет передано в аренду 1905 земельных участков общей площадью около 100 тыс. га.

«Реформа рынка государственных сельхозземель будет иметь мощный экономический, антикоррупционный эффект и большое значение в поддержке бизнеса. „Земельный банк“ позволит постепенно вывести из тени сотни тысяч гектаров государственных угодий. Они десятилетиями не приносили пользы нашей стране, их определенно не обрабатывали, вокруг них формировались коррупционные схемы. В противоположность этому, конкурентная и открытая аренда земель позволит наполнять бюджеты», — отметила и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Иванна Смачило.

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Примерный суммарный доход от аренды первого пула участков ожидается до 1 млрд грн.

Сейчас в ФГИ работают также над вторым пулом «Земельного банка». По словам Иванны Смачило, в него войдут около 250 тыс. га. Реализация этого этапа проекта намечена на 2025 год.

и т. д. Также была презентована интерактивная карта земельных участков, которая с сегодняшнего дня доступна на сайте landbank.spfu.gov.ua . На карте можно увидеть точное расположение, размер, стартовую цену и статус торгов по каждому участку, его кадастровый номер, целевое назначение

«Рынок земель сельскохозяйственного назначения — один из самых конкурентных в системе. В среднем за такие участки на открытых онлайн-аукционах соревнуется более трех участников. В результате конкуренции стоимость аренды коммунальных сельхозземель на торгах растет почти в 3,5 раза. Так, с начала реформы громады получают более 642,2 млн гривен ежегодно. Ожидаем, что этот опыт распространится и на новые типы земель в системе — государственные участки «Земельного банка», — отметил председатель правления АО «Прозорро.Продажи» Сергей Бут.

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