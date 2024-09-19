Украина запустила «Земельный банк» для трансформации рынка государственных сельхозземель — Finance.ua
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Украина запустила «Земельный банк» для трансформации рынка государственных сельхозземель

Аграрный рынок
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Украина запустила «Земельный банк» для трансформации рынка государственных сельхозземель
Украина запустила «Земельный банк» для трансформации рынка государственных сельхозземель
Фонд государственного имущества Украины представил проект «Земельный банк», который трансформирует рынок государственных сельхозземель.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Земельный банк — это возможность для арендаторов инвестировать по прозрачным и понятным правилам на конкурентных рыночных условиях. А это необходимо для создания новых агробизнесов и стимул для развития уже существующих. По сути Земельный банк — это эффективный способ увеличить инвестиции в аграрный сектор. Цель проекта — сформировать прозрачный рынок аренды сельхозземель и увеличить поступления в бюджеты от пользования землями. Все это на сумму — экономическое развитие, рост поступлений налогов, создание рабочих мест и эффективное использование имеющегося у государства ресурса», — подчеркнул первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
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«Земельный банк» открывает для аграриев возможность арендовать государственные земли на прозрачной и конкурентной основе через онлайн-аукционы в системе «Прозорро.Продажи». По состоянию на сегодняшний день в системе объявлено уже 45 аукционов в Винницкой, Львовской, Волынской, Черкасской, Запорожской и Одесской областях площадью от 2 до 262 га. Первые торги пройдут уже 1 октября. Всего же до конца года будет передано в аренду 1905 земельных участков общей площадью около 100 тыс. га.
«Реформа рынка государственных сельхозземель будет иметь мощный экономический, антикоррупционный эффект и большое значение в поддержке бизнеса. „Земельный банк“ позволит постепенно вывести из тени сотни тысяч гектаров государственных угодий. Они десятилетиями не приносили пользы нашей стране, их определенно не обрабатывали, вокруг них формировались коррупционные схемы. В противоположность этому, конкурентная и открытая аренда земель позволит наполнять бюджеты», — отметила и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Иванна Смачило.
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Примерный суммарный доход от аренды первого пула участков ожидается до 1 млрд грн.
Сейчас в ФГИ работают также над вторым пулом «Земельного банка». По словам Иванны Смачило, в него войдут около 250 тыс. га. Реализация этого этапа проекта намечена на 2025 год.
Также была презентована интерактивная карта земельных участков, которая с сегодняшнего дня доступна на сайте landbank.spfu.gov.ua. На карте можно увидеть точное расположение, размер, стартовую цену и статус торгов по каждому участку, его кадастровый номер, целевое назначение и т. д.
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«Рынок земель сельскохозяйственного назначения — один из самых конкурентных в системе. В среднем за такие участки на открытых онлайн-аукционах соревнуется более трех участников. В результате конкуренции стоимость аренды коммунальных сельхозземель на торгах растет почти в 3,5 раза. Так, с начала реформы громады получают более 642,2 млн гривен ежегодно. Ожидаем, что этот опыт распространится и на новые типы земель в системе — государственные участки «Земельного банка», — отметил председатель правления АО «Прозорро.Продажи» Сергей Бут.
По материалам:
Finance.ua
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