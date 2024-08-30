Земельный банк объявил первые в Украине аукционы по аренде государственных сельхозземель — Finance.ua

Земельный банк объявил первые в Украине аукционы по аренде государственных сельхозземель
Государственный земельный банк объявил на Prozorro. Продажи о первых 16 аукционах по аренде государственных сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Речь идет о земельных участках в Винницкой области общей площадью 1075 гектаров.
До конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги около 100 тысяч гектаров государственных с/х земель в 20 областях Украины.
Следующие области, где станут доступны земельные участки — Хмельницкая, Кировоградская, Киевская и Запорожская.
Что такое «Земельный банк»
Этот проект предоставляет аграриям доступ к государственным землям на прозрачной и конкурентной основе через онлайн-аукционы. Это открывает равные возможности для всех аграриев: от крупных агрокорпораций до малых фермеров, стремящихся расширить свой бизнес. А также для начинающих и переселенцев, желающих начать агробизнес.
Площадь земельного участка варьируется от 1 га до 4 тыс. га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом, позволяющим арендовать как большие площади, так и малые. Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.
Реализация проекта не только позволит эффективно использовать государственные земли и поддержать агропроизводителей, но и наполнит бюджеты разных уровней. На первом этапе ожидаются поступления в размере до 1 млрд грн, а при консолидации и вводе в обращение всех государственных сельскохозяйственных земель, общая площадь которых составляет около 800 тысяч гектаров, эта сумма может возрасти до 8 млрд грн.
Как принять участие
Необходимо выбрать лот, зарегистрироваться на электронной площадке, уплатить взносы и принять участие в торгах.
Победитель получит право аренды сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, уплатив субарендную плату на год вперед.
Поделиться новостью