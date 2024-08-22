ФГИУ создал первого государственного оператора сельхозземель — Finance.ua

ФГИУ создал первого государственного оператора сельхозземель
Фонд госимущества (ФГИ) Украины завершил процесс корпоратизации государственного предприятия «Фонд аграрных инвестиций» и создал на его основе первого государственного оператора сельхозземель ООО «Государственный земельный банк».
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, новосозданное общество на 100% принадлежит государству. Его создание является финальным этапом в реализации проекта «Земельный банк» перед официальным запуском первых онлайн-аукционов по аренде государственных земель.
«Мы прошли значительный путь реформирования рынка государственных земель. От нормативно-правовых изменений и создания первого оператора Земельного банка до перерегистрации первого пула земель и корпоратизации предприятия. Это уникальный опыт для Украины, ведь впервые государственное предприятие превратилось в ООО, стопроцентным собственником которого является государство» , — рассказал глава ФГИ Виталий Коваль.
Руководитель «Государственного земельного банка» Ярослав Ярославский указал на экономические преимущества проекта, среди которых изменение механизма пользования земельными участками. По его словам, вместо 1% нормативно-денежной оценки за постоянное пользование теперь арендная ставка будет составлять 12%. Это увеличит поступление в бюджет не менее чем в 12 раз.
В Кабинете Министров выразили уверенность, что создание ООО «Государственный земельный банк» поможет повысить эффективность использования государственных земель, увеличить поступления в государственный бюджет, из которого финансируются Силы обороны Украины, создаст прозрачные условия для всех участников рынка.
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