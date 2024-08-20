Кабмин изменил порядок использования средств на поддержку сельхозпроизводителей — Finance.ua

Кабмин изменил порядок использования средств на поддержку сельхозпроизводителей Сегодня 20:32 — Аграрный рынок

Кабмин изменил порядок использования средств на поддержку сельхозпроизводителей

Кабинет Министров внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в Порядок использования средств на поддержку сельскохозяйственных производителей, в частности, в части обеспечения однозначной трактовки норм Порядка получателями при выборе направлений поддержки бюджетных субсидий на единицу обрабатываемых угодий с/х назначения», — написал депутат.

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Кроме того, продлены сроки подачи заявок получателями в Государственный аграрный реестр (ГАР).

Мельничук уточнил, что Укргосфонд формирует перечни получателей бюджетных средств ежемесячно. Эти перечни составляются по направлениям поддержки с учетом очередности подачи заявок за предыдущий месяц. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, Укргосфонд подает эти перечни в Минагрополитики.

Справка Finance.ua:

С 20 августа 2024 г. в ГАР будет возобновлен прием заявок на получение бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) для осуществления сельскохозяйственной деятельности.



Субсидия в размере 4000 грн на 1 га доступна производителям сельскохозяйственной продукции, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земель сельского назначения.



Поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 августа 2022 года № 918.



Прием заявок в Государственном аграрном реестре (ГАР) на получение специальных субсидий для работающих в прифронтовых зонах аграриев начнется ориентировочно с 10 сентября 2024 года.

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