Кабмин изменил порядок использования средств на поддержку сельхозпроизводителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин изменил порядок использования средств на поддержку сельхозпроизводителей

Аграрный рынок
10
Кабмин изменил порядок использования средств на поддержку сельхозпроизводителей
Кабмин изменил порядок использования средств на поддержку сельхозпроизводителей
Кабинет Министров внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Внесены изменения в Порядок использования средств на поддержку сельскохозяйственных производителей, в частности, в части обеспечения однозначной трактовки норм Порядка получателями при выборе направлений поддержки бюджетных субсидий на единицу обрабатываемых угодий с/х назначения», — написал депутат.
Читайте также
Кроме того, продлены сроки подачи заявок получателями в Государственный аграрный реестр (ГАР).
Мельничук уточнил, что Укргосфонд формирует перечни получателей бюджетных средств ежемесячно. Эти перечни составляются по направлениям поддержки с учетом очередности подачи заявок за предыдущий месяц. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, Укргосфонд подает эти перечни в Минагрополитики.

Справка Finance.ua:

  • С 20 августа 2024 г. в ГАР будет возобновлен прием заявок на получение бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
  • Субсидия в размере 4000 грн на 1 га доступна производителям сельскохозяйственной продукции, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земель сельского назначения.
  • Поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 августа 2022 года № 918.
  • Прием заявок в Государственном аграрном реестре (ГАР) на получение специальных субсидий для работающих в прифронтовых зонах аграриев начнется ориентировочно с 10 сентября 2024 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.