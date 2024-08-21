Рада одобрила предложения Зеленского к закону о земельных паях — Finance.ua

Рада одобрила предложения Зеленского к закону о земельных паях
Верховная Рада сняла вето президента относительно законопроекта 11 150 о защите интересов собственников земельных паев. Напомним, 22 мая парламент принял в целом соответствующий закон, однако 10 июня Президент наложил на него вето.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
В своем вето Зеленский прежде всего предложил привести посланный ему на подпись акт в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре» (ЗАП).
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Законопроект № 11 150, среди прочего, имел целью определить особенности осуществления административного производства в земельных отношениях, в связи с чем предусмотрел дополнить соответствующей статьей Земельный кодекс Украины. Однако такая норма (статья 17−2) скорее зафиксировала фактический вывод земельных отношений из сферы действия ЗАП. В частности, соответствующая норма:
- предусматривает преимущественно судебный порядок обжалования решений, действий, бездействия органов власти.
- закрепляет только судебный порядок признания решения по земельным вопросам ничтожным и недействительным. Речь идет об актах, имеющих значительные очевидные недостатки (ничтожные акты), например, в которых не указан орган, принятый этим актом, или не соблюдена стандартизированная форма акта.
- предусматривает, что орган власти в случае получения заявления, рассматривать которое он не имеет компетенции, в письменном виде отказывает в рассмотрении такого заявления и возвращает его лицу, а не направляет заявление по принадлежности, как это установлено в Законе Украины «Об административной процедуре».
- нивелирует возможность прекратить действие решения по земельному вопросу, даже если есть высокий публичный интерес к этому или адресат не выполнил условий, предусмотренных таким решением. Вряд ли это будет способствовать эффективности деятельности публичной администрации.
- предусматривает применение мер воздействия, предусмотренных ЗАП, только по решению суда (как предлагает законопроект № 11 150), вообще создает ситуацию неопределенности. Ведь ЗАП устанавливает, что сам орган без обращения в суд может принимать решение о применении мер воздействия. В то же время закон не закрепляет полномочия органов власти обратиться в суд относительно применения мер влияния.
- требует, чтобы акты, которые негативно влияют (или могут повлиять) на права, свободы и законные интересы личности, орган мотивировал. Речь идет об отказах в выделении земельного участка, в предоставлении разрешения на разработку землеустроительной документации, предписаниях об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.
- закрепляет положение о том, что вещи, объяснения свидетелей, заключения или объяснения экспертов, консультации или разъяснения специалистов не могут являться доказательствами в административных производствах по земельным делам, вообще создает проблемы для применения специальных законов в сфере земельных отношений.
Таким образом, подходы, заложенные в законопроекте № 11 150 об особенностях административного производства в земельных отношениях, по сути, свидетельствуют о пренебрежении европейскими стандартами надлежащего администрирования, которые Украина активно внедряет во все сферы жизнедеятельности.
Часть проблем в статье 17−2, учитывая предложения президента, была снята, в частности:
- возможность применения административного обжалования по ЗАП (хотя норма могла бы быть изложена более четко);
- возможность восстановления законности через признание недействительными противоправных административных актов в соответствии с ЗАП, а также — в исключительных случаях, признание ничтожными административных актов в соответствии с ЗАП;
- возможность урегулирования споров о компетенции и применения административной взаимопомощи в соответствии с ЗАП;
- основания оставления заявления без рассмотрения согласно ЗАП;
- возможность отзыва правомерного административного акта в соответствии с ЗАП;
- сняты ограничения по привлечению экспертов, проведению слушаний;
- возвращено требование мотивирования негативных административных актов согласно ЗАП.
Напомним: законопроектом, в частности, предполагалось:
- продление (с 2025 года по 2028 год) срока оформления невостребованных земельных участков, осуществление распределения земельных участков между собственниками паев и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков;
- восстановление обязательности повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей;
- продление до 2026 года пилотного проекта по внесению сведений в Госземкадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;
- установление правил, согласно которым срок действия договоров аренды земельных участков, сформированных из неистребованных (нераспределенных) земельных участков, перешедших в коммунальную собственность, прекращается через 2 года со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на них.
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