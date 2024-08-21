Рада одобрила предложения Зеленского к закону о земельных паях — Finance.ua

Рада одобрила предложения Зеленского к закону о земельных паях Сегодня 09:44 — Аграрный рынок

Рада одобрила предложения Зеленского к закону о земельных паях

Верховная Рада сняла вето президента относительно законопроекта 11 150 о защите интересов собственников земельных паев. Напомним, 22 мая парламент принял в целом соответствующий закон, однако 10 июня Президент наложил на него вето.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В своем вето Зеленский прежде всего предложил привести посланный ему на подпись акт в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре» (ЗАП).

Читайте также В Минагрополитики предлагают ежегодную выплату дотаций аграриям с прифронтовых территорий

Законопроект № 11 150, среди прочего, имел целью определить особенности осуществления административного производства в земельных отношениях, в связи с чем предусмотрел дополнить соответствующей статьей Земельный кодекс Украины. Однако такая норма (статья 17−2) скорее зафиксировала фактический вывод земельных отношений из сферы действия ЗАП. В частности, соответствующая норма:

предусматривает преимущественно судебный порядок обжалования решений, действий, бездействия органов власти.

закрепляет только судебный порядок признания решения по земельным вопросам ничтожным и недействительным. Речь идет об актах, имеющих значительные очевидные недостатки (ничтожные акты), например, в которых не указан орган, принятый этим актом, или не соблюдена стандартизированная форма акта.

предусматривает, что орган власти в случае получения заявления, рассматривать которое он не имеет компетенции, в письменном виде отказывает в рассмотрении такого заявления и возвращает его лицу, а не направляет заявление по принадлежности, как это установлено в Законе Украины «Об административной процедуре».

нивелирует возможность прекратить действие решения по земельному вопросу, даже если есть высокий публичный интерес к этому или адресат не выполнил условий, предусмотренных таким решением. Вряд ли это будет способствовать эффективности деятельности публичной администрации.

предусматривает применение мер воздействия, предусмотренных ЗАП, только по решению суда (как предлагает законопроект № 11 150), вообще создает ситуацию неопределенности. Ведь ЗАП устанавливает, что сам орган без обращения в суд может принимать решение о применении мер воздействия. В то же время закон не закрепляет полномочия органов власти обратиться в суд относительно применения мер влияния.

требует, чтобы акты, которые негативно влияют (или могут повлиять) на права, свободы и законные интересы личности, орган мотивировал. Речь идет об отказах в выделении земельного участка, в предоставлении разрешения на разработку землеустроительной документации, предписаниях об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.

закрепляет положение о том, что вещи, объяснения свидетелей, заключения или объяснения экспертов, консультации или разъяснения специалистов не могут являться доказательствами в административных производствах по земельным делам, вообще создает проблемы для применения специальных законов в сфере земельных отношений.

Таким образом, подходы, заложенные в законопроекте № 11 150 об особенностях административного производства в земельных отношениях, по сути, свидетельствуют о пренебрежении европейскими стандартами надлежащего администрирования, которые Украина активно внедряет во все сферы жизнедеятельности.

Часть проблем в статье 17−2, учитывая предложения президента, была снята, в частности:

возможность применения административного обжалования по ЗАП (хотя норма могла бы быть изложена более четко);

возможность восстановления законности через признание недействительными противоправных административных актов в соответствии с ЗАП, а также — в исключительных случаях, признание ничтожными административных актов в соответствии с ЗАП;

возможность урегулирования споров о компетенции и применения административной взаимопомощи в соответствии с ЗАП;

основания оставления заявления без рассмотрения согласно ЗАП;

возможность отзыва правомерного административного акта в соответствии с ЗАП;

сняты ограничения по привлечению экспертов, проведению слушаний;

возвращено требование мотивирования негативных административных актов согласно ЗАП.

Напомним: законопроектом, в частности, предполагалось:

продление (с 2025 года по 2028 год) срока оформления невостребованных земельных участков, осуществление распределения земельных участков между собственниками паев и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков;

восстановление обязательности повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей;

продление до 2026 года пилотного проекта по внесению сведений в Госземкадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;

установление правил, согласно которым срок действия договоров аренды земельных участков, сформированных из неистребованных (нераспределенных) земельных участков, перешедших в коммунальную собственность, прекращается через 2 года со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на них.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.