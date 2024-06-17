Земельный банк: правительство передало Фонду госимущества более 100 тысяч гектаров для старта проекта — Finance.ua

Земельный банк: правительство передало Фонду госимущества более 100 тысяч гектаров для старта проекта Сегодня 10:45 — Аграрный рынок

Земельный банк: правительство передало Фонду госимущества более 100 тысяч гектаров для старта проекта

Кабинет Министров передал 104 тыс. га сельхозземель в управление ГП «Фонд аграрных инвестиций», которое после корпоратизации получит функции оператора земельных торгов.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

«Фонд государственного имущества Украины объявляет о завершении подготовки к запуску проекта „Земельный банк“. Кабинет Министров Украины передал 2764 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 104 тысячи гектаров в пользование ГП „Фонд аграрных инвестиций“. Следующий шаг — корпоратизация Фонда аграрных инвестиций и старт первых онлайн-аукционов по аренде», — говорится в сообщении.

После превращения ГП «Фонд аграрных инвестиций» в общество с ограниченной ответственностью со 100% государственной долей новая компания сможет выполнять функции оператора земельных торгов.

«Проект „Земельный банк“ откроет для аграриев возможность арендовать государственные земли на прозрачных и конкурентных началах через онлайн-аукционы на платформе „Прозорро.Продажи“», — заявляют в ФГИУ.

Аукционы стартуют уже в начале июля 2024 года.

Условия аукционов

Победители аукционов смогут заключить договоры аренды государственных земель сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних.

Стартовая цена лотов составит 12% нормативной денежной оценки земли.

Сколько это может принести бюджету

ФГИ рассчитывает, что открытие рынка аренды госземель через «Земельный банк» уже на первом этапе принесет в бюджет дополнительно 1 млрд грн, а при привлечении всех земель эта сумма может возрасти до 8 млрд грн.

«Земельный банк» также преследует цель искоренения коррупционных схем с государственной землей.

Справка Finance.ua:

недавно Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые урегулировали распределение поступлений от аренды государственных земель сельхозназначения;

согласно новым правилам, 90% стартовой цены аренды (12% от нормативной денежной оценки земли) будут направляться в государственный бюджет, а 10% — в местные бюджеты.

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