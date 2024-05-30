В Украине презентовали проект «Земельный банк» — Finance.ua

В Украине презентовали проект «Земельный банк» Сегодня 19:02 — Казна и Политика

В Украине презентовали проект «Земельный банк»

На конференции Agro Ukraine Summit 2024 заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Игорь Тимошенко презентовал «Земельный банк» — новый проект Фонда. Он призван внедрить эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать агропроизводителей в сложное военное время.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Проект открывает для аграриев возможность получить доступ к сотням тысяч гектаров государственных земель на прозрачной и конкурентной основе через онлайн-аукционы на электронной площадке «Прозорро.Продажи».

Стартовая стоимость аренды будет составлять 12% нормативно-денежной оценки земли, а договоры аренды будут заключаться на 14 лет для однолетних насаждений и на 25 лет для многолетних.

«Аграрный сектор — одно из самых важных направлений развития украинской экономики, которое понесло значительный урон вследствие российской агрессии. Проект „Земельный банк“ призван максимально эффективно использовать земельные ресурсы, которые есть в распоряжении государства, и поддержать агропроизводителей, особенно тех, кто потерял свои земли из-за войны», — отметил Тимошенко.

Реализация проекта «Земельный банк» не только позволит эффективно использовать государственные земли и поддержать агропроизводителей, но и будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, созданию новых рабочих мест и развитию сельских территорий.

Справка Finance.ua:

9 мая Верховная Рада приняла изменения в бюджетный кодекс, которые должны урегулировать распределение 12% нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду;

с января 2024 г. рынок земли стал открытым для юридических лиц. Теперь компании вправе официально покупать до 10 тысяч гектаров земли. Несмотря на ожидания, бизнес, наоборот, начал продавать землю, которая уже была в его собственности, а не покупать новую.



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