«Земельный банк»: Рада утвердила распределение доходов от аренды госземель — Finance.ua
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«Земельный банк»: Рада утвердила распределение доходов от аренды госземель

Казна и Политика
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«Земельный банк»: Рада утвердила распределение доходов от аренды госземель
«Земельный банк»: Рада утвердила распределение доходов от аренды госземель
Верховная Рада приняла изменения в бюджетный кодекс, которые должны урегулировать распределение 12% нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду.
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
«Сделан еще один важный шаг для старта проекта „Земельный банк“. Из-за принятых Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс урегулировано распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду. Теперь 90% от таких поступлений будут идти в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты», — говорится в сообщении.
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Изменения позволят:
  • увеличить доходы государственного бюджета благодаря прозрачному рынку аренды земли через Земельный банк;
  • сохранить поступления местных бюджетов на текущем уровне;
  • увеличить доходы местных бюджетов за счет вывода из тени арендных отношений.
«В условиях военного положения такие изменения усилят наши внутренние резервы. Это дополнительные средства в государственный бюджет, из которого финансируются Силы обороны Украины», — добавил Коваль.
«Команда ФГИ работает над тем, чтобы „Земельный банк“ заработал как можно скорее. Напомню, в первом пуле запланировано передать в аренду через онлайн-аукционы более 100 тыс. га с/х земель», — подытожил он.
По материалам:
Finance.ua
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