В Украине новый этап земельной реформы: что предусматривает и сколько соглашений заключили с 1 января 2024 года — Finance.ua

В Украине новый этап земельной реформы: что предусматривает и сколько соглашений заключили с 1 января 2024 года Сегодня 12:00 — Казна и Политика

В Украине новый этап земельной реформы: что предусматривает и сколько соглашений заключили с 1 января 2024 года

В Украине 1 января 2024 официально открыт второй этап рынка земли. Напоминаем основные нововведения, которые он предусматривает:

юридические лица получили право покупать земли сельскохозяйственного назначения,

покупать можно только частные земельные участки общей площадью не более 10 тыс. га,

продажа коммунальной и государственной земли остается запрещенной,

физические и юридические лица не могут иметь в собственности более 10 тыс. га,

иностранцы не имеют права ни продавать, ни покупать землю,

минимальная цена покупки с/х земель должна быть не ниже НДО (нормативная денежная оценка),

преимущественное право на покупку участка остается за арендаторами.

Напомним, что рынок земли был открыт 1 июля 2021 года с момента вступления в силу закона Украины № 552-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения».

За период работы рынка было продано всего 1% земель, из которых 99,5% остались в аграрном производстве.

Сколько идет в бюджет

Получена возможность общинам сдавать в аренду с/х земли коммунальной собственности через Prozorro. Продажа наполняет их бюджеты ежегодно 355,2 млн грн дохода. А обращение и использование с/х земель приносит общинам в среднем 10%-12% от совокупного бюджета общин.

Цена на землю

С начала 2023 г. средневзвешенная цена на землю выросла на 10,4% до 38,5 тыс. грн/га, то есть капитализация рынка сельхозземель выросла на 115,1 млрд грн.

Что это даст

Второй этап земельной реформы позволит увеличить стоимость земельных участков частной собственности и доходы землевладельцев. Поступления в местные бюджеты общин также будут расти. Кроме того, украинским агропроизводителям откроется доступ к банковскому кредитованию под залог земли.

Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время телемарафона, в течение первой недели с момента старта второго этапа рынка земли в Украине не было заключено ни одного соглашения с участием юридических лиц.

«У нас целая неделя уже нового года. У нас нет ни одного соглашения в стране с юридическим лицом (на рынке земли — авт.). Никто не спешит», — сказал он 8 января.

Он отметил, что свободный рынок земли позволит Украине привлекать инвестиции в экономику и будет побуждать бизнес к развитию.

Справка Finance.ua:

Напомним, совершеннолетние граждане Украины могут бесплатно получить государственные и коммунальные земли для приватизации и использования.

Вот так Земельный кодекс Украины описывает целевое назначение и размеры земель для частного пользования, а также категории граждан, которые могут получить бесплатную землю в собственность:

Земля для работников сельскохозяйственных предприятий, учебных заведений, культуры и здравоохранения. Это могут быть как государственные, так и коммунальные учреждения, организации, предприятия. Размер участка — средний по этой местности или по предприятию.

Участки для участников фермерских хозяйств. Размеры предоставляемой им земли определяются как средние на территории определенного местного совета.

Для ведения садоводства — для граждан, создающих индивидуальные или коллективные сады (многолетние плодовые насаждения), выращивают сельскохозяйственные культуры. Размер — не более 0,12 гектара.

Участки тем, кто строит и обслуживает жилые дома, хозяйственные и приусадебные постройки. В частности, совладельцам квартир многоквартирного дома. Размер — до 0,1 га в городах, до 0,25 га в селах.

Для личного использования — тем, кто планирует вести личное крестьянское хозяйство. Размер — не более 2 га.

Участки для тех, кто планирует личное дачное строительство, индивидуальные гаражи. Размер — не более 0,1 гектара.

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