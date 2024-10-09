За 3 года организаторы земельных онлайн-аукционов привлекли почти 3,9 млрд грн — Finance.ua

За 3 года организаторы земельных онлайн-аукционов привлекли почти 3,9 млрд грн Сегодня 21:29 — Аграрный рынок

За 3 года организаторы земельных онлайн-аукционов привлекли почти 3,9 млрд грн

С октября 2021 года организаторы земельных онлайн-аукционов привлекли около 3.9 млрд грн в государственной электронной системе Прозорро.Продажи. Всего за три года произошло почти 16,4 тыс. торгов.

От запуска земельных аукционов на Прозорро. Продажи реализовали более 98.9 тыс. га земель. Из них более 89.2 тыс. гектаров сдали в аренду, и по итогам торгов бюджеты разных уровней ежегодно будут пополняться почти на 1.1 млрд грн. Еще около 9.7 тыс. гектаров продано на 2.8 млрд гривен. Это государственные и коммунальные земли не сельхозназначения и частные с/х участки.

«За все время реформы земельные торги в системе объявили около 2 тыс. организаторов. За коммунальные, государственные, частные (в том числе арестованные) участки уже соревновались 19 тыс. участников. В среднем на земельных онлайн-аукционах конкурируют почти три участника на торги, и по итогам аукционов стоимость аренды или продажи участка в среднем растет почти в 1.8 раза», — отметил СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.

Больше всего участков с/х назначения за три года сдали в аренду в Одесской области — почти 1.5 тыс. завершенных торгов. На втором и третьем местах Львовщина и Черкасская область: 831 и 784 реализованы сельхозучастки соответственно.

По итогам трех лет самые высокие цены на аренду сельхозземель в Винницкой области: в среднем победители онлайн-аукционов платят более 16,3 тыс. грн за гектар. В тройку областей входит также Полтавская область, где покупатели в среднем предлагают почти 14.5 тыс. грн за гектар, и Тернопольская — более 13.5 тыс. грн.

По данным публичного модуля аналитики bi.prozorro.sale, больше всего дохода с аренды сельскохозяйственных земель получили организаторы в Одесской области — 101 млн грн в год. Среди лидеров Полтавская и Львовская области: 73.3 млн грн. и 61.3 млн. грн. в год соответственно.

С начала 2024 года право покупать сельхозучастки в рамках второго этапа земельной реформы получили и юрлица. Через онлайн-аукционы они приобрели около 780 частных и арестованных участков с/х назначения. Продажа государственных и коммунальных сельхозземель в соответствии с законодательством продолжает оставаться запрещенной.

Справка Finance.ua:

недавно в системе Прозорро. Продажи состоялись первые онлайн-аукционы по сдаче в субаренду государственных сельхозземель;

организатор торгов — «Земельный банк», проект, который трансформирует рынок государственных сельхозземель;

по состоянию на 8 октября 2024 г. в системе состоялся 21 онлайн-аукцион по реализации таких участков;

после уплаты победителями стоимости лотов в государственный бюджет будут поступать более 56.2 млн грн в год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.