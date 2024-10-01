Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку — Finance.ua
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Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку

Аграрный рынок
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Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку
Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку
Украинские аграрии могут получить средства для временного хранения зерна. Программа работает в 9 областях страны.
Об этом сообщает Государственный аграрный реестр.
В ГАР открыта регистрация для получения средств временного хранения зерна — рукавов — емкостью 200 тонн каждый.
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Они предназначены для агропроизводителей, возделывающих от 50 до 10 000 га земли на территории.
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской области.
Инициатива реализуется при финансовой поддержке международных партнеров.
Конечный срок подачи заявок — 6 октября 2024 года.
Напомним, что в начале месяца норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.
По материалам:
РБК-Україна
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