Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку — Finance.ua

Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку
Украинские аграрии могут получить средства для временного хранения зерна. Программа работает в 9 областях страны.
Об этом сообщает Государственный аграрный реестр.
В ГАР открыта регистрация для получения средств временного хранения зерна — рукавов — емкостью 200 тонн каждый.
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Они предназначены для агропроизводителей, возделывающих от 50 до 10 000 га земли на территории.
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговской области.
Инициатива реализуется при финансовой поддержке международных партнеров.
Конечный срок подачи заявок — 6 октября 2024 года.
Напомним, что в начале месяца норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.
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