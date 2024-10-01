Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку — Finance.ua

Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку Сегодня 07:12 — Аграрный рынок

Аграрии могут бесплатно получить средства для хранения зерна: как подать заявку

Украинские аграрии могут получить средства для временного хранения зерна. Программа работает в 9 областях страны.

В ГАР открыта регистрация для получения средств временного хранения зерна — рукавов — емкостью 200 тонн каждый.

Они предназначены для агропроизводителей, возделывающих от 50 до 10 000 га земли на территории.

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Николаевской,

Одесской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговской области.

Инициатива реализуется при финансовой поддержке международных партнеров.

Конечный срок подачи заявок — 6 октября 2024 года.

Напомним, что в начале месяца норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи.

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