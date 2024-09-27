Правительство расширило количество техники, за которую аграрии получат компенсацию в рамках «Сделано в Украине» — Finance.ua
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Правительство расширило количество техники, за которую аграрии получат компенсацию в рамках «Сделано в Украине»

Личные финансы
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Правительство расширило количество техники, за которую аграрии получат компенсацию в рамках «Сделано в Украине»
Правительство расширило количество техники, за которую аграрии получат компенсацию в рамках «Сделано в Украине»
Минэкономики добавило 50 наименований сельскохозяйственной техники украинского производства, за которые можно получить компенсацию 25% стоимости в рамках программы «Сделано в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Теперь список номенклатур техники, за которую можно получить компенсацию, составляет 11 314 наименований.
«Минэкономики увеличило еще на 50 позиций перечень украинской техники, за покупку которой государство компенсирует аграриям 25% от стоимости. Аграрии получат уже более 150 млн грн компенсации за приобретенную технику в рамках программы», — говорится в сообщении.
Правительство расширило количество техники, за которую аграрии получат компенсацию в рамках «Сделано в Украине»
Чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
Производители, желающие включить свою технику в Перечень, могут обратиться в Минэкономики по официальной электронной почте — meconomy@me.gov.ua.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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