Зеленский подписал закон о добросовестном лоббировании — Finance.ua

Зеленский подписал закон о добросовестном лоббировании Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о добросовестном лоббировании

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о добросовестном лоббировании № 10 337.

Об этом говорится в карточке проекта закона на официальном портале парламента Украины.

Закон вступает в силу только через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее 1 января 2025 года.

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Как ранее отметил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, законопроект о лоббизме, который недавно приняли народные депутаты окончательно, был последним требованием к парламенту, чтобы начать формировать переговорную рамку о вступлении в ЕС.

Напомним, Верховная Рада 23 февраля приняла в целом в качестве закона законопроект Кабмина о добросовестном лоббировании № 10 337. Кабмин предлагал определить, что деятельность общественных активистов не является лоббизмом. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

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Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Также действие закона не распространяется на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

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Дополнительно ясно указано, что не будет считаться лоббированием адвокация, а также деятельность, которая ограничивается реализацией права на мирные собрания, участием в публичных консультациях и т. д.

«Верховная Рада рассмотрела законопроект 10 337, в который было подано более 1300 предложений и поправок от народных депутатов, и приняла его в целом как Закон.

В законопроекте ко 2 чтению пересмотрена суть лоббирования. Определяющим для того, будет ли влияние лица на принятие нормативно-правового акта считаться лоббированием, станет наличие у него коммерческого интереса.

Ограничено политическое финансирование лоббирования. Политические партии, медиа, религиозные организации, кандидаты на выборы не могут быть лоббистами или продвигать свои интересы через лоббистов. Техническое ведение Реестра прозрачности, в котором должны регистрироваться все субъекты лоббирования, и государственный надзор за соблюдением требований законодательства в сфере лоббирования, оставлен за НАПК, но общие правила регулирования будет устанавливать Кабинет Министров Украины. Упрощена отчетность для субъектов лоббирования. В своих полугодовых отчетах не должны будут указывать точные финансовые показатели, но в то же время будут отчитываться о своих встречах с топ-чиновниками", — пояснил глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

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