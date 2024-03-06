Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний — Finance.ua

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Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний
Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 5593-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Президент подписал закон, который определяет правила корпоративного управления государственными предприятиями. Это позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, продолжающуюся уже 8 лет», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Она добавила, что это также важный сигнал для инвесторов, который доказывает, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам. Основой которых является системность и оценка эффективности для результативности.
Принятие закона также стало частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ. Закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и балансирует их с требованиями военного времени.

Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что правительство разработает политику государственной собственности. Это стратегический документ, который определяет, с какой целью государство владеет предприятиями, какие компании являются стратегическими и их важно оставить в госсобственности, а какие — передать на приватизацию.
Для стратегических компаний акционер с Министерством финансов будет устанавливать требования через письма-ожидания с показателями рентабельности, ликвидности и платежеспособности.
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Как выполнить эти показатели, решают наблюдательные советы. Кроме того, наблюдательные советы смогут назначать и увольнять руководителей компании. Появляется система внутреннего контроля — вместо ревизионных комиссий будут эффективные инструменты: комплайенс, управление рисками, внутренний аудит.
Правительство должно разработать и утвердить порядок оценки деятельности наблюдательных советов и процедуру определения вознаграждений.
Также закон предусматривает четкий перечень оснований и процедуру увольнения членов наблюдательных советов.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 22 февраля приняла закон об усовершенствовании корпоративного управления госпредприятий (законопроект № 5593-д);
  • принятие закона стало одним из условий вступления в ЕС и получения транша от МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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