Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний — Finance.ua

Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 5593-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Президент подписал закон, который определяет правила корпоративного управления государственными предприятиями. Это позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, продолжающуюся уже 8 лет», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Читайте также Минэкономики в этом году планирует несколько пилотных оценок наблюдательных советов госкомпаний

Она добавила, что это также важный сигнал для инвесторов, который доказывает, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам. Основой которых является системность и оценка эффективности для результативности.

Принятие закона также стало частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ. Закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и балансирует их с требованиями военного времени.

Что предусматривает закон

Закон предусматривает, что правительство разработает политику государственной собственности. Это стратегический документ, который определяет, с какой целью государство владеет предприятиями, какие компании являются стратегическими и их важно оставить в госсобственности, а какие — передать на приватизацию.

Для стратегических компаний акционер с Министерством финансов будет устанавливать требования через письма-ожидания с показателями рентабельности, ликвидности и платежеспособности.

Как выполнить эти показатели, решают наблюдательные советы. Кроме того, наблюдательные советы смогут назначать и увольнять руководителей компании. Появляется система внутреннего контроля — вместо ревизионных комиссий будут эффективные инструменты: комплайенс, управление рисками, внутренний аудит.

Правительство должно разработать и утвердить порядок оценки деятельности наблюдательных советов и процедуру определения вознаграждений.

Также закон предусматривает четкий перечень оснований и процедуру увольнения членов наблюдательных советов.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 22 февраля приняла закон об усовершенствовании корпоративного управления госпредприятий (законопроект № 5593-д);

принятие закона стало одним из условий вступления в ЕС и получения транша от МВФ.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.