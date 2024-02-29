Минэкономики в этом году планирует несколько пилотных оценок наблюдательных советов госкомпаний — Finance.ua

Минэкономики в этом году планирует несколько пилотных оценок наблюдательных советов госкомпаний Сегодня 07:10 — Казна и Политика

Государство как собственник намерено провести несколько пилотных оценок деятельности наблюдательных советов подконтрольных государству компаний в рамках новых норм закона по усовершенствованию корпоративного управления госкомпаниями (№ 5593), принятого Верховной Радой 22 февраля.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Закон содержит механизмы для контроля над наблюдательными советами: внедряется регулярное их оценивание — по меньшей мере раз в три года, но можно и раньше, есть четкий перечень оснований увольнения наблюдательных советов, то есть нельзя просто так уволить. Для некоторых компаний мы будем пилоты делать в этом году, оценивать их, чтобы была постоянная обратная связь и отчетность», — сказал он.

Соболев подчеркнул, что такое усиление ответственности в законе вводится одновременно с увеличением полномочий наблюдательных советов.

По его словам, наблюдательный совет будет теперь отвечать за результаты назначения менеджмента, за результаты компании, за выполнение тех стратегических задач, которые ставит государство, оформляя их письмами ожидания.

Комментируя ситуации, когда по каким-то причинам подконтрольная государству компания не имеет полномочного наблюдательного совета, Соболев назвал их нетипичными и отметил, что правительство, особенно в войну, будет и дальше принимать решения от имени акционера.

«Механизм управления предприятием, когда в отсутствие наблюдательного совета полномочия переходят к собранию акционеров, во время военного положения должен оставаться», — отметил замминистра, добавив, что так же это работает и в акционерных компаниях частного сектора.

По его словам, во время войны нужно принимать решения очень часто, поэтому нужно иметь контроль над компанией. «Поскольку мы передаем исключительные полномочия, такие как назначение и увольнение директора, утверждение финансовых, инвестиционных, стратегических планов, крупных сделок, на наблюдательный совет, то при его отсутствии нельзя подписать какой-либо кредит, оформить реструктуризацию. Ждать три месяца, пока идет конкурс на новый совет — а меньше при рыночных условиях нельзя — это не вариант», — пояснил Соболев.

Он отметил, что решения, которые принимает акционер в отсутствие наблюдательного совета, являются временными.

«То есть когда собрался новый наблюдательный совет, он может их отменить. Следовательно, нет смысла что-то делать, потому что все равно новый совет придет и сделает так, как ему нужно», — сказал замминистра экономики.

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