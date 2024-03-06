Зеленский подписал закон об аграрных нотах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал закон об аграрных нотах

Казна и Политика
72
Зеленский подписал закон об аграрных нотах
Зеленский подписал закон об аграрных нотах
Согласно информации на странице соответствующего законопроекта № 9266 на сайте парламента, документ возвращен с подписью президента 5 марта.
Его принятие является одним из условий получения Украиной финансирования от Всемирного банка на $1,5 млрд.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении 22 февраля. Ко второму чтению изменили название законопроекта — ранее в нем говорилось об электронных аграрных расписках, а также внесли ряд других изменений.
Читайте также
Согласно пояснительной записке, закон должен ввести наряду с традиционными бумажными аграрными расписками новый финансовый инструмент кредитования сельскохозяйственного производства.
В частности, в принятой Радой версии закона определено, что «аграрная нота — это неэмиссионная ценная бумага, которая удостоверяет безусловное обязательство должника, обеспеченное залогом, произвести поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства кредитору в соответствии с условиями, определенными такой ценной бумагой».
Читайте также
Аграрные ноты будут выпускать в электронной форме в виде аккаунта на счете в ценных бумагах с отражением в Реестре аграрных нот, они могут находиться как в ограниченном обращении, так и в свободном обращении, без ограничения торговли на организованных рынках капитала.
Закон также регулирует отношения, возникающие при выдаче, обращении, прекращении электронных аграрных нот, обращении взыскания за электронными аграрными нотами.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит:
  • установить широкий круг производителей сельскохозяйственной продукции, которые могут использовать электронные аграрные ноты с целью получения доступа к финансовым и товарным ресурсам;
  • ввести надежный финансовый инструмент, который расширит круг кредиторов, способных финансировать сельское хозяйство Украины;
  • ввести обращение электронных аграрных нот на вторичном рынке капитала, в том числе организованном;
  • обеспечить доступ лиц, способных инвестировать в сельское хозяйство через механизмы депозитарной системы Украины;
  • создать условия для выдачи аграрных нот иностранным инвесторам через возможности корреспондентских отношений между Центральным депозитарием ценных бумаг и иностранными депозитарными учреждениями.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.