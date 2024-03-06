Зеленский подписал закон об аграрных нотах — Finance.ua

Зеленский подписал закон об аграрных нотах Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об аграрных нотах

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта № 9266 на сайте парламента, документ возвращен с подписью президента 5 марта.

Его принятие является одним из условий получения Украиной финансирования от Всемирного банка на $1,5 млрд.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении 22 февраля. Ко второму чтению изменили название законопроекта — ранее в нем говорилось об электронных аграрных расписках, а также внесли ряд других изменений.

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Согласно пояснительной записке, закон должен ввести наряду с традиционными бумажными аграрными расписками новый финансовый инструмент кредитования сельскохозяйственного производства.

В частности, в принятой Радой версии закона определено, что «аграрная нота — это неэмиссионная ценная бумага, которая удостоверяет безусловное обязательство должника, обеспеченное залогом, произвести поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства кредитору в соответствии с условиями, определенными такой ценной бумагой».

Аграрные ноты будут выпускать в электронной форме в виде аккаунта на счете в ценных бумагах с отражением в Реестре аграрных нот, они могут находиться как в ограниченном обращении, так и в свободном обращении, без ограничения торговли на организованных рынках капитала.

Закон также регулирует отношения, возникающие при выдаче, обращении, прекращении электронных аграрных нот, обращении взыскания за электронными аграрными нотами.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит:

установить широкий круг производителей сельскохозяйственной продукции, которые могут использовать электронные аграрные ноты с целью получения доступа к финансовым и товарным ресурсам;

ввести надежный финансовый инструмент, который расширит круг кредиторов, способных финансировать сельское хозяйство Украины;

ввести обращение электронных аграрных нот на вторичном рынке капитала, в том числе организованном;

обеспечить доступ лиц, способных инвестировать в сельское хозяйство через механизмы депозитарной системы Украины;

создать условия для выдачи аграрных нот иностранным инвесторам через возможности корреспондентских отношений между Центральным депозитарием ценных бумаг и иностранными депозитарными учреждениями.

Фінансовий клуб По материалам:

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