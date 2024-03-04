Что помогло стабилизироваться мировому рынку пшеницы после двух лет войны в Украине — Finance.ua

Что помогло стабилизироваться мировому рынку пшеницы после двух лет войны в Украине
По оценкам специалистов Hedgepoint Global Markets, после двух лет после начала полномасштабной войны россии против Украины, почти обрушившей мировой рынок пшеницы, показатели предложения стабилизировались. Это свидетельствует о том, что рынок скорее всего не столкнется с дефицитом этой продукции.
Об этом сообщает DatamarNews.
Что помогло выровнять ситуацию
Аналитик зернового рынка и макроэкономики Hedgepoint Global Market Алеф Диас убежден, что стабилизировать ситуацию удалось благодаря некоторым факторам, среди которых увеличение поставок пшеницы из россии и Украины.
Эксперт отметил, что, начиная с 2021/22 МГ, россия производит более 90 млн тонн пшеницы ежегодно, и прогнозы на 2024/25 МГ указывают на урожай почти в 94 млн тонн. Также за этот период страна значительно увеличила экспорт и, вероятно, поставит на рынок 50 млн тонн пшеницы в текущем сезоне.
«Второй фактор — это показатели урожая пшеницы в Украине. Площади под пшеницу уменьшились с 7,4 млн га (последний сезон перед войной) до 5,1 млн га в 2023/24 МГ. Несмотря на уменьшение площадей, урожайность побила рекорд в текущем сезоне, достигнув 4,6 т/га, что значительно превышает 3,8 т/га предыдущего МГ. Украине удалось повысить производительность даже с меньшим количеством удобрений, поскольку погода была очень благоприятной для посевов», — отметил Диас.
Аналитик указал еще одну причину снижения цен — активный экспорт Украины через порты Черного моря. Кроме того, значительная часть пшеницы и других зерновых экспортируется через порты на реке Дунай.
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