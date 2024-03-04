Что помогло стабилизироваться мировому рынку пшеницы после двух лет войны в Украине — Finance.ua

Что помогло стабилизироваться мировому рынку пшеницы после двух лет войны в Украине Сегодня 05:15 — Аграрный рынок

Сколько зерновых экспортирует Украина

По оценкам специалистов Hedgepoint Global Markets, после двух лет после начала полномасштабной войны россии против Украины, почти обрушившей мировой рынок пшеницы, показатели предложения стабилизировались. Это свидетельствует о том, что рынок скорее всего не столкнется с дефицитом этой продукции.

Об этом сообщает DatamarNews.

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Что помогло выровнять ситуацию

Аналитик зернового рынка и макроэкономики Hedgepoint Global Market Алеф Диас убежден, что стабилизировать ситуацию удалось благодаря некоторым факторам, среди которых увеличение поставок пшеницы из россии и Украины.

Эксперт отметил, что, начиная с 2021/22 МГ, россия производит более 90 млн тонн пшеницы ежегодно, и прогнозы на 2024/25 МГ указывают на урожай почти в 94 млн тонн. Также за этот период страна значительно увеличила экспорт и, вероятно, поставит на рынок 50 млн тонн пшеницы в текущем сезоне.

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«Второй фактор — это показатели урожая пшеницы в Украине. Площади под пшеницу уменьшились с 7,4 млн га (последний сезон перед войной) до 5,1 млн га в 2023/24 МГ. Несмотря на уменьшение площадей, урожайность побила рекорд в текущем сезоне, достигнув 4,6 т/га, что значительно превышает 3,8 т/га предыдущего МГ. Украине удалось повысить производительность даже с меньшим количеством удобрений, поскольку погода была очень благоприятной для посевов», — отметил Диас.

Аналитик указал еще одну причину снижения цен — активный экспорт Украины через порты Черного моря. Кроме того, значительная часть пшеницы и других зерновых экспортируется через порты на реке Дунай.

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С учетом улучшения условий для экспорта USDA повысил свой прогноз по экспорту украинской пшеницы в 2023/24 МГ до 15 млн тонн, что на 7,1% больше оценки января.

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