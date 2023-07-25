Пшеница выросла в цене на фоне российских ударов по украинским портам — Finance.ua

Пшеница выросла в цене на фоне российских ударов по украинским портам Сегодня 21:20 — Казна и Политика

Пшеница выросла в цене на фоне российских ударов по украинским портам

Цены на пшеницу на мировых рынках выросли до максимума с середины февраля текущего года. Это происходит из-за опасений сокращения поставок из региона Черного моря, в частности из Украины.

Как пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс, на Чикагской товарной бирже в ходе торгов фьючерсы на пшеницу достигли 7,7725 долл. за бушель.

Еще пять дней назад, когда цены резко подскочили после прекращения действия зерновой сделки, за бушель пшеницы на Чикагской бирже давали 7,2 долл.

Как отмечает Financial Times, рост цен усилился после сообщений о нанесении ударов российскими войсками по портовой инфраструктуре Украины.

Напомним, что ракетами и дронами были атакованы перевалочные мощности в портах Одесса, Черноморск на Черном море и Рени — на Дунае.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что цель воздушных атак россиян на портовую инфраструктуру Одессы и региона — это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования зернового коридора.

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Центр транспортних стратегій По материалам:

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