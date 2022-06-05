Пшеница в Украине за месяц подешевела на 1000 грн — Finance.ua
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Пшеница в Украине за месяц подешевела на 1000 грн

Сегодня 21:33Аграрный рынок
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Тенденция постепенного снижения цен спроса сохранялась в течение мая на украинском рынке продовольственной пшеницы.
Об этом сообщают аналитики ИА «АПК-Информ».
«Ключевым фактором давления на цены остается умеренный спрос большинства мукомольных предприятий. Они преимущественно не испытывали недостатка в предложениях зерновых и закупали лишь небольшие объемы при необходимости, поскольку смогли раньше сформировать достаточные запасы сырья для переработки», — объясняют специалисты.
Некоторые предприятия и вовсе приостанавливали закупку пшеницы, имея сложности с реализацией готовой продукции (преимущественно отрубей) и испытывая потребность в освобождении складских помещений для дальнейшей работы. Некоторую поддержку ценам оказывала активизация закупок зерна трейдерами и значительное подорожание горючего и соответственно логистики.
Так, по сравнению с показателями начала мая цены спроса на муку на пшеницу 2 и 3 класса снизились на 700-1300 грн/т и по состоянию на 2 июня преимущественно фиксируются в диапазонах 5500-7000 и 5400-6900 грн/т СРТ соответственно и только у единичных в южном регионе достигают уровней 7300 грн/т и 7200 грн/т СРТ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: AgroPortal.ua
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