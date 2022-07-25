Пшеница подорожала после удара по Одессе, поставившего под вопрос зерновое соглашение — Finance.ua

Пшеница подорожала после удара по Одессе, поставившего под вопрос зерновое соглашение Сегодня 19:43 — Аграрный рынок

Пшеница подорожала после удара по Одессе, поставившего под вопрос зерновое соглашение

Цены на пшеницу резко выросли в понедельник, 25 июля, поскольку ракетный удар россии по украинскому порту Одесса вызвал сомнения в возможности реализации достигнутого на прошлой неделе Соглашения об открытии коридора для экспорта зерна.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли почти на 4% до 7,86 доллара за бушель, восстановив большую часть позиций, утраченных 22 июля, когда цены упали почти на 6% после объявления о соглашении.

«Восстановление украинского экспорта требует не только безопасного судоходного канала, но и безопасных портов. Россияне вызвали сомнения в безопасности портов еще до того, как высохли чернила на Соглашении о судоходстве. Сомнения снова есть», — один из европейских трейдеров.

Морские порты Украины были закрыты после вторжения россии в феврале, и хотя часть урожая вывозилась по железной дороге или автомобильному транспорту через соседние страны, такие как Румыния и Польша, миллионы тонн остаются в Украине.

Сокращение поставок одного из крупнейших в мире экспортеров зерна способствовало росту продовольственной инфляции по всему миру, и агентства ООН предупредили, что это может привести к голоду и массовой миграции в беспрецедентных масштабах.

«Наряду с неопределенностью по поводу того, сколько времени займет разминирование, судовладельцы просто не поплывут в Украину, независимо от фрахтовой ставки, если они думают, что их судно будет поражено ракетами», — заявил другой европейский зернотрейдер.

В воскресенье Украина продолжила попытки возобновить экспорт зерна из своих черноморских портов в соответствии с новым соглашением, но предупредила, что поставки пострадают, если российский ракетный удар по Одессе станет признаком чего-то большего.

«Даже если они скажут, что все еще работают над возобновлением экспорта, я не вижу, кто захочет страховать суда, которые будут ходить в эту зону», — сказал третий европейский трейдер.

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