«Государственное мародерство россии по морю возобновлено»: в Мариуполе зафиксированы российские зерновозы — Finance.ua
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«Государственное мародерство россии по морю возобновлено»: в Мариуполе зафиксированы российские зерновозы

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Оккупанты восстановили электроснабжение в мариупольском порту. В городе уже зафиксированы первые зерновозы.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас в порту Мариуполя идет подготовка к перевалке зерна.
«В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город из Донецкого направления. Государственное мародерство россии по морю после небольшой паузы возобновлено», — сообщил он.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами «Одесса», «Черноморск» и «Южный» полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, идущих в Украину, на предмет наличия вооружения.

Украина подписала зерновое соглашение: что это значит

По материалам:
УНІАН
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