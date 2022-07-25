«Государственное мародерство россии по морю возобновлено»: в Мариуполе зафиксированы российские зерновозы — Finance.ua

«Государственное мародерство россии по морю возобновлено»: в Мариуполе зафиксированы российские зерновозы Сегодня 11:14

Оккупанты восстановили электроснабжение в мариупольском порту. В городе уже зафиксированы первые зерновозы.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в порту Мариуполя идет подготовка к перевалке зерна.

«В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город из Донецкого направления. Государственное мародерство россии по морю после небольшой паузы возобновлено», — сообщил он.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами «Одесса», «Черноморск» и «Южный» полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, идущих в Украину, на предмет наличия вооружения.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.