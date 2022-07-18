Зеленский подписал проект закона об оптимизации трудовых отношений — Finance.ua

Зеленский подписал проект закона об оптимизации трудовых отношений Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Зеленский подписал проект закона об оптимизации трудовых отношений, www.freepik.com

Президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 7251 по оптимизации трудовых отношений. Он предусматривает и то, что педагоги смогут иметь 56 дней отпуска во время военного положения.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что предполагает документ

Документ предусматривает диджитализацию документооборота в трудовой сфере. Кроме того, проект закона предполагает увеличение продолжительности рабочей недели на объектах критической инфраструктуры.

Согласно новым изменениям, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена работодателем только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры, до 60 часов в неделю, а для работников, которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — до 40 часов в неделю.

Также документ вводит дополнительное основание для увольнения работника — невозможность обеспечивать работнику условия труда вследствие того, что необходимые для выполнения работы указанным работником производственные, организационные, технические мощности, средства производства или имущество собственника или уполномоченного им органа уничтожены в результате боевых действий, а также ввести особую процедуру увольнения таких работников.

Работодатели также будут освобождены от выплаты среднего заработка мобилизованным работникам. За призванными работниками будет сохраняться место работы и должность на предприятии.

Кроме того, работодатель сможет отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска;

Справка Finance.ua:

работодатель обязан выдать работнику по его требованию справку о его работе на данном предприятии, в учреждении, организации с указанием специальности, квалификации, должности, времени работы и размера заработной платы;

в конце июня правительство приняло постановление, согласно которому официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не нашли работу, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству, благоустройству и т.п.;

если вы случайно потеряли или повредили трудовую книжку, ее можно восстановить.

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