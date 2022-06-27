Как получить пособие по частичной безработице: порядок, условия, продолжительность — Finance.ua

Как получить пособие по частичной безработице: порядок, условия, продолжительность Сегодня 17:02 — Личные финансы

Как получить пособие по частичной безработице: порядок, условия, продолжительность

24 июня 2022 года вступило в силу Постановление Правительства № 702, которым утвержден Порядок предоставления помощи по частичной безработице. Эксперты Государственного центра занятости рассказали детали порядка, условий, продолжительности выплаты пособия по частичной безработице.

Кто может получить пособие?

Застрахованные лица (работники и ФЛП) в случае утраты ими части заработной платы из-за остановки (сокращения) производства продукции (выполнения работ, предоставления услуг) по причинам экономического, технологического характера, возникновения чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного или военного положения, установления карантина.

Каковы условия:

остановка производства продукции не менее 20 процентов численности работников работодателя;

уровень сокращения продолжительности рабочего времени и дохода ФЛП составляет 30 и более процентов в месяц;

отсутствие у работодателя или ФЛП, которое является застрахованным лицом, задолженности по выплате заработной платы и уплате ЕВ или уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в течение шести месяцев, предшествующих месяцу остановки (сокращения) производства продукции (выполнения работ, предоставления услуг);

уплата работодателем за каждого работника или физическим лицом — предпринимателем, являющимся застрахованным лицом, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение последних шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором началась остановка (сокращение) производства продукции (выполнения работ, предоставления услуг);

работодатель не является фондом социального страхования.

Кто предоставляет пособие? Пособие по частичной безработице предоставляется центром занятости по обращению работодателя или ФЛП.

Выплата работникам пособия по частичной безработице производится работодателем, с которым оформлены трудовые отношения. Важно: пособие не выплачивается сотрудникам, работающим по совместительству.

Выплата не производится работнику в период простоя и отпуска без сохранения заработной платы и в случае приостановки трудовых отношений.

Продолжительность выплаты

Помощь предоставляется работодателям для выплаты пособия по частичной безработице работникам, а также ФЛП, являющихся застрахованными лицами, на срок остановки производства продукции, но не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки (сокращения) производства.

Перечень документов

Работодатель или ФЛП подает в центр занятости заявление о предоставлении пособия по частичной безработице:

в электронной форме с цифровой подписью по адресу официальной электронной почты центра занятости по месту ведения хозяйственной деятельности;

в бумажной форме — лично в центр занятости.

Форма заявления утверждается Государственным центром занятости.

К заявлению прилагают:

работодатель — сведения о работниках, у которых возникло право на пособие (согласно Порядку, по форме согласно приложению 1);

физическое лицо — предприниматель, являющееся застрахованным лицом и обращающееся за получением пособия, — сведения о себе по форме согласно приложению 2.

В случае предоставления сведений о себе и наемных работниках физическое лицо — предприниматель, являющееся застрахованным лицом, предоставляет сведения по формам согласно приложениям 1 и 2.

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