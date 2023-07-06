Зеленский подписал новую редакцию закона о защите прав потребителей — Finance.ua

Зеленский подписал новую редакцию закона о защите прав потребителей
Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля подписал новую редакцию закона «О защите прав потребителей».
Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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Отмечается, что закон разработан с целью приближения национального законодательства о защите прав потребителей к законодательству Европейского Союза и гармонизации системы защиты прав потребителей в Украине с принципами, подходами и практиками ЕС.
Что предусматривает закон
В частности, документ актуализирует определения и термины и приводит их в соответствие с условиями современного бизнеса, в том числе по электронной коммерции (интернет-торговле).
Обновленная редакция закона предусматривает создание Единого государственного веб-портала для потребителей в сфере электронной коммерции (портал э-покупатель). Эта электронная система будет собирать, накапливать, обрабатывать, вести учет и предоставлять потребителям информацию о субъектах электронной коммерции, их коммуникациях, потребителях, а также об органах государственной власти, осуществляющих защиту прав потребителей в соответствующих областях.
Закон предусматривает создание автоматизированной системы проверенных продавцов — информационной системы, которая станет составной частью портала э-покупатель.
Кроме того, документ определяет права потребителя в случае приобретения непригодного или опасного пищевого продукта.
Закон позволяет вводить ограничения доступа к вебсайту предприятия по обращению Госпродпотребслужбы к провайдеру в случае нарушения законодательства таким предприятием.
Также законом предусмотрены новые полномочия Госпродпотребслужбы:
- взаимодействие с субъектами хозяйствования, потребителями и другими ЦОИВ на портале э-покупатель;
- подача в суд исков о защите прав потребителей, в том числе по неопределенному кругу потребителей;
- принятие мер, предусмотренных законодательством, к субъектам хозяйствования — производителям товаров.
Языковой вопрос
Новые нормы касаются языкового вопроса; урегулированы правила предоставления потребителю информации о продукции.
Так, информацию о продукции размещают на поверхности, имеющей наибольшую площадь, товара или пищевого продукта и/или упаковки, этикетки, присоединенной к товару или пищевому продукту.
Эта информация не должна скрываться или искажаться другим текстом или графической информацией, а размер шрифта, которым нанесена информация на государственном языке, не может быть меньше размера шрифта, которым наносится информация на другом языке.
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Законом установлено, что информация о продукции не может предоставляться на языке государства-агрессора или государства-оккупанта.
Таким образом, подчеркнули в ведомстве, ужесточены требования, установленные на сегодняшний день действующими законами Украины «О защите прав потребителей» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Когда начнут действовать новые правила
Закон (за исключением некоторых положений) вступит в силу через год со дня его опубликования, но не ранее дня прекращения или отмены военного положения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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