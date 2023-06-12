Верховная Рада приняла новый закон о защите прав потребителей — Finance.ua

Верховная Рада приняла новый закон о защите прав потребителей Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла новый закон о защите прав потребителей

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект о защите прав потребителей (№ 6134).

Это следует из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

«За» проголосовали 263 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, цель принятия закона — гармонизировать законодательство Украины с европейскими нормами.

«В Украине, в одной из первых стран постсоветского пространства, был принят Закон Украины „О защите прав потребителей“ (№ 1023-ХІІ). Однако созданная в 1991 году система защиты прав потребителей претерпела определенные деструктивные изменения, что привело к ее существенному несоответствию системе ЕС и несоответствию лучшим европейским практикам. Намерения синхронизировать национальную систему защиты прав потребителей с системой ЕС без изменения Закона носили не системный, а ситуативный характер», — объяснили в Кабмине, выступившем инициатором законодательной инициативы.

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Также, в старом Законе существовали нормы, которые вообще не работают или слишком обременительны для бизнеса.

Кроме того, с 2014 года действие Закона перестало распространяться на сферу пищевой продукции, что лишило потребителей пищевой продукции защиты их экономических прав.

Новым законом, в частности, предлагается:

определить понятие электронной торговой площадки (маркетплейса),

определить понятие электронного сервиса сравнения продукции (прайс-агрегатора),

ввести их ответственность за наличие информации, касающейся данных о предприятиях, продающих продукцию на веб-сайтах маркетплейса и прайс-агрегатора.

Госпродпотребслужбе предоставлено право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к вебсайту (части веб-сайта, программного обеспечения) недобросовестных электронных торговых площадок.

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Вводится норма по замене товара на такой же или аналогичный, имеющийся у предприятия в случае, если ремонт требует более четырнадцати календарных дней, или невозможен.

Создана возможность общественным объединениям потребителей проводить исследования уровня качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке, вместе с тем помогая и бизнесу.

Общественные объединения потребителей освобождены от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях по делам защиты прав потребителей, в том числе относительно неопределенного круга потребителей.

Кроме того, Законом:

определены принципы, на которых основывается защита прав потребителей в соответствии с принципами ЕС;

распространено действие Закона Украины «О защите прав потребителей» на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя (при нарушении условий договора купли-продажи (доставки) пищевой продукции в интернет-магазинах, при обозначении цены продажи пищевой продукции);

определены сферы, на которые не распространяется действие настоящего Закона, во избежание дублирования контрольных функций органов государственного надзора (контроля);

определены права и обязанности потребителей в электронной торговле;

определен перечень информации о продукции и субъекте хозяйствования, которую оно должно предоставлять при осуществлении электронной торговли, и ответственность за отсутствие такой информации, кроме того, предусмотрена ответственность предприятия, предоставляющего услуги торговой электронной площадки (маркетплейса) для размещения товаров для продажи других субъектов хозяйствования;

освобождены субъекты хозяйствования от обязанности создавать обменный фонд товаров;

введена подача субъектами хозяйствования документов, подтверждающих гарантийные обязательства, в электронной форме;

предоставлено потребителю право на снижение цены или возврат средств, если недостаток товара появляется после ремонта и т. п.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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