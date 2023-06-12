Обмен только с комиссией: какие доллары не принимают обменники в Украине — Finance.ua

Обмен только с комиссией: какие доллары не принимают обменники в Украине Сегодня 10:01 — Валюта

Обмен только с комиссией: какие доллары не принимают обменники в Украине

Некоторое время тому назад обменные пункты установили сложную градацию стоимости долларовых купюр. Теперь без потерь можно сдать только купюры нового образца (2009−2017 года выпуска), которые валютчики между собой называют синими долларами.

По утверждению собеседника Finance.ua, именно эти купюры наиболее защищены от подделок и пользуются наибольшим спросом у его клиентов.

Все остальные купюры принимаются с дисконтом. Чем старше купюра (чем далее год выпуска), тем меньше за такие доллары дадут денег. Например, купюра 2006 года выпуска (он же «белый доллар») в зависимости от текущего спроса будет стоить на 3−5 (а иногда и 7−8) гривен дешевле, чем новая «сотка». Еще меньше вам дадут за доллары 1999−2003 годов выпуска.

Но самая плохая ситуация с приемом долларов в 1996 году выпуска — теми, с которых и началась эта история.

Именно в 1996 году были впервые выпущены долларовые купюры «с большими портретами» — еще одно выражение из употребления валютчиков. Первый выпуск долларовых купюр нового образца имел немного степеней защиты. Его, как считается, подделать легче всего. Не удивительно, что фальшивомонетчики из разных стран буквально соперничают, кто лучше напечатает такие купюры.

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Кстати, по утверждению нашего собеседника, далеко не все детекторы валюты могут отличить настоящую купюру 1996 года от качественной фальшивки. Именно поэтому купюры 1996 года выпуска так не любят ни в банках, ни в обменных пунктах.

И если банковские отделения оснащены соответствующей техникой для проверки подлинности долларовых и евро купюр, то обменники пошли по более простому пути: они либо просто отказываются брать подобные купюры, либо отпугивают клиентов высокой комиссией. Вполне резонно рассчитывая, что те же пойдут в ближайшее отделение банка, и одной головной болью станет меньше.

На самом деле, прием долларов с комиссией (эта операция называется «принять на инкассо». — Ред.) осуществлялся некоторыми банками уже довольно давно. С комиссией принимались надорванные, обрисованные ручкой, загрязненные краской и жирными пятнами, а также старые (изношенные) купюры, частично потерявшие платежеспособность.

Стоимость такой операции для клиента в зависимости от банка колебалась от 5 до 10% и зависела от того, какой процент брали банки, вывозившие изношенный доллар в США.

Как проинформировал Finance.ua руководитель валютного департамента одного из коммерческих банков, для них стоимость инкассо составляла от 1% до 3% в зависимости от степени износа и состояния купюры. На вывозе некондиционных купюр специализировались Укрэксимбанк и Райффайзен Банк

Откуда же началось разделение на «синий» и «белый» доллар и как на это реагируют официальные лица в Украине — читайте в нашей статье ниже. 👇🏻

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