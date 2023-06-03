Курс в начале лета: может ли доллар полететь вниз — Finance.ua

Курс в начале лета: может ли доллар полететь вниз Сегодня 11:00 — Валюта

Курс в начале лета: может ли доллар полететь вниз

В июне НБУ сохранит официальный курс доллара на текущем уровне в 36,56 гривны. Существенных изменений наличного курса не предусматривается — по прогнозам, он будет колебаться в пределах майских показателей.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Факты ICTV.

Что будет с курсом в июне

В экспертной среде прогнозируют, что в июне значительных изменений на наличном рынке валюты не будет. Курс будет на уровне 37 — 38 гривен за доллар.

Впрочем, отмечает эксперт Александр Хмелевский, военные события могут «вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту». Такими он называет:

обострение боевых действий;

вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома.

Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37−38 грн за доллар.

Осенью ситуация может измениться

Между тем в июне НБУ должен подготовить план мер по ослаблению валютных ограничений — по требованию Международного валютного фонда. Однако, отмечает Хмелевский, вряд ли валютные ограничения будут сняты до окончания войны.

В этой связи он прогнозирует, что в начале лета Нацбанк сохранит официальный валютный курс без изменений.

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Вместе с тем, как отмечает эксперт, в 2023 году в Украине наблюдается увеличение дефицита внешней торговли. По его словам, это связано с тем, что:

постепенно восстанавливается потребительский спрос, и больше товаров ввозится из-за границы;

экспорт не растет;

из-за блокирования россией зернового коридора и ограничения ЕС на импорт украинской аграрной продукции наблюдается сокращение валютных поступлений.

Кроме того, отмечает Хмелевский, в мае поступления от иностранных партнеров будут меньше, чем в апреле. Что может привести к сокращению валютных резервов.

Если дефицит внешней торговли продолжит увеличиваться, а поступления от международных партнеров сокращаться, резюмирует эксперт, не исключено, что осенью Нацбанк будет вынужден провести девальвацию гривны. То есть ослабить ее официальный курс.

Телеканал 24 По материалам:

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