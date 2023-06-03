Курс в начале лета: может ли доллар полететь вниз — Finance.ua

Курс в начале лета: может ли доллар полететь вниз
В июне НБУ сохранит официальный курс доллара на текущем уровне в 36,56 гривны. Существенных изменений наличного курса не предусматривается — по прогнозам, он будет колебаться в пределах майских показателей.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Факты ICTV.
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Что будет с курсом в июне
В экспертной среде прогнозируют, что в июне значительных изменений на наличном рынке валюты не будет. Курс будет на уровне 37 — 38 гривен за доллар.
Впрочем, отмечает эксперт Александр Хмелевский, военные события могут «вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту». Такими он называет:
- обострение боевых действий;
- вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома.
Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37−38 грн за доллар.
Осенью ситуация может измениться
Между тем в июне НБУ должен подготовить план мер по ослаблению валютных ограничений — по требованию Международного валютного фонда. Однако, отмечает Хмелевский, вряд ли валютные ограничения будут сняты до окончания войны.
В этой связи он прогнозирует, что в начале лета Нацбанк сохранит официальный валютный курс без изменений.
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Вместе с тем, как отмечает эксперт, в 2023 году в Украине наблюдается увеличение дефицита внешней торговли. По его словам, это связано с тем, что:
- постепенно восстанавливается потребительский спрос, и больше товаров ввозится из-за границы;
- экспорт не растет;
- из-за блокирования россией зернового коридора и ограничения ЕС на импорт украинской аграрной продукции наблюдается сокращение валютных поступлений.
Кроме того, отмечает Хмелевский, в мае поступления от иностранных партнеров будут меньше, чем в апреле. Что может привести к сокращению валютных резервов.
Если дефицит внешней торговли продолжит увеличиваться, а поступления от международных партнеров сокращаться, резюмирует эксперт, не исключено, что осенью Нацбанк будет вынужден провести девальвацию гривны. То есть ослабить ее официальный курс.
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