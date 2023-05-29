Как изменится курс валют: Invest Talk Summit — Finance.ua

Как изменится курс валют: Invest Talk Summit Сегодня 15:02 — Валюта

Как изменится курс валют: Invest Talk Summit

Официальный курс к концу текущего года изменится по текущему показателю 36,56 грн/долл. в сторону увеличения.

Об этом говорится в прогнозе Capital Times, который во время Invest Talk Summit представил директор по инвестициям и глава департамента R&D компании Артем Щербина.

На курс валют будут влиять три фактора: регуляция НБУ, экономическое развитие и план восстановления.

«У нас сейчас есть режим фиксированного обменного курса. Для текущей ситуации — это хорошо. Очень высокая учетная ставка — 25%. Для тех, кто зарабатывает на ОВГЗ или кладет деньги на депозит, пожалуй, нормально, но для бизнеса 25% - это бремя. Также есть ограничения на покупку наличной валюты и продажу безналичной валюты только по официальному курсу.

Еще есть максимальный запрет на вывод капитала за границу как физических, так и юридических лиц — перевести напрямую средства мы не можем. По сути, у нас заблокированы SWIFT и SEPA, хотя некоторые механизмы переводов есть. Кроме того, юридическим лицам запрещено обслуживать свои долговые обязательства перед иностранными кредиторами", — напомнил Щербина.

Впрочем, по его словам, в III-IV квартале 2023 года возможна валютная либерализация от Национального банка. В частности, юридическим лицам предоставят возможность обслуживать свои обязательства в валюте, отчего можно будет привлекать капитал извне.

«Сейчас многие готовы финансировать крупные проекты в Украине, но нет понимания, как потом возвращать деньги», — обратил внимание эксперт.

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Также есть потенциальная возможность продажи безналичной валюты юридическими лицами не по официальному, а по рыночному, что высвободит оборотные активы компаний.

Кроме того, НБУ готов начать снижать учетную ставку. Прогнозный диапазон на конец года — 20−23%.

Любое снятие валютных ограничений будет влиять на рынок, подчеркивает Артем Щербина.

«У нас долго были ограничения, и мы не знаем, как поведет себя рынок, каким будет спрос на валюту, а он вероятнее всего будет. Если курс гривны будет свободным, наша валюта будет ослабевать. Снятие валютных ограничений будет способствовать девальвации», — объясняет он.

Согласно прогнозам, экономика Украины будет расти в ближайшие годы, но есть проблема. Структура экономики сильно изменилась, практически треть ВВП — затраты на оборону.

«Несмотря на определенный оптимизм относительно будущего роста, структура экономики в шоковом состоянии. Мы пока не контролируем некоторые территории, у нас есть проблема минирования территории. Расходы бюджета на оборону сейчас — 51%. Поэтому государству выгодно к концу года немного девальвировать гривну, чтобы покрыть расходы в гривне», — отметил Щербина.

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