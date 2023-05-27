Инвестбанкир дал прогноз, каким будет курс доллара в июне 2023-го — Finance.ua
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Инвестбанкир дал прогноз, каким будет курс доллара в июне 2023-го

Валюта
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Инвестбанкир дал прогноз, каким будет курс доллара в июне 2023-го
Инвестбанкир дал прогноз, каким будет курс доллара в июне 2023-го
Курс доллара в Украине в июне 2023 года вряд ли резко изменится. Скорее всего, он будет колебаться в пределах коридора от 36,5 до 37,5 грн/долл.
Как прогнозирует заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, в июне ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной, передает 24 канал.
Причина — отсутствие потенциальных факторов, которые могут изменить текущую ситуацию.
«Сейчас все стабильно. Однако если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть любые изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет», — отметил он.
Отмечается, что такого же мнения придерживается и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий:
«Оттока валюты у нас по финансовым операциям не будет. Экспорт, скорее всего, будет на относительно высоком уровне. Соответственно, спрос на доллар будет относительно низким. Таким образом, пока нет признаков, чтобы ситуация как-то изменилась по сравнению с тем, что имеем сегодня».
По материалам:
УНІАН
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