В НБУ рассказали, когда состоится возвращение к плавающему валютному курсу — Finance.ua
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В НБУ рассказали, когда состоится возвращение к плавающему валютному курсу

Валюта
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В НБУ рассказали, когда состоится возвращение к плавающему валютному курсу
В НБУ рассказали, когда состоится возвращение к плавающему валютному курсу
В Национальном банке пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, которая является требованием МВФ.
Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью в эфире телемарафона.
«Мы пока не планируем отказ от фиксированного курса с завтрашнего дня, с послезавтрашнего дня. Но мы сейчас планируем создать предпосылки, которые позволят Нацбанку постепенно возвращаться к рыночным основам курсообразования. Мы не привязаны к календарю событий, мы привязаны к созданию предпосылок. И именно ради этого мы сегодня работаем. Эти предпосылки очевидны — мы должны найти баланс», — сказал Пышный.
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По его словам, фиксация курса существенно повлияла на возможность контроля инфляции, которая сейчас значительно замедлилась. Ведь прогнозы НБУ еще в декабре предусматривали, что инфляция в апреле будет примерно на уровне 24%, что является очень высоким показателем.
«Сейчас нам удалось сделать почти невероятное — сегодня инфляция на уровне 17%. И банки предлагают такую же ставку практически. Это позволяет чувствовать уверенность, что ваши сбережения не обесцениваются, и вам не нужно в момент, когда Нацбанк снимет административные ограничения, вытаскивать свою гривню и бежать на наличный валютный рынок, чтобы ее конвертировать — зачем? Ведь она работает, курс стабильный», — отметил глава Нацбанка.
Пышный напомнил, что в августе 2022 года разница между официальным и наличным курсом составляла почти 25%, а сейчас она составляет лишь 2%.

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«Мы убрали с рынка схемы, которые генерировали темный спрос. В частности, мы привели в соответствие условия функционирования игорного бизнеса, который формировал абсолютно непродуктивный спрос на валюту. На сегодня и этот вопрос решен, и государственный бюджет получает свои поступления», — сказал глава НБУ.
Пышный также отметил, что программа с МВФ предусматривает согласование до конца июня стратегии валютной либерализации, предусматривающей переход к элементам рыночного курсообразования.
«Вот сейчас у нас происходит как раз активная фаза консультаций, поэтому осталось не так долго ждать для того, чтобы я мог дать четкий ответ на вопрос «когда?», — сказал он.
По материалам:
УНІАН
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