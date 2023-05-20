Экономист спрогнозировал, ждать ли скачков курса доллара в начале лета 2023-го — Finance.ua
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Экономист спрогнозировал, ждать ли скачков курса доллара в начале лета 2023-го

Валюта
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Экономист спрогнозировал, ждать ли скачков курса доллара в начале лета 2023-го
Экономист спрогнозировал, ждать ли скачков курса доллара в начале лета 2023-го
Наличный курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли резко изменится. Стоимость валюты будет постепенно двигаться в сторону официального курса.
Такой прогноз сделал экономист Олег Гетьман, отметив, что до конца мая значительных колебаний наличного доллара не будет, передает 24 канал.
«Доллар будет стабильным. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка — нет никаких факторов, которые бы это спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны», — отметил эксперт.
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По его мнению, курс установится на уровне 36,6 гривны за доллар.
Напомним, с сентября 2022 года, после того как наличный курс стабилизировался после резкой девальвации Национальным банком гривны на 25%, национальная валюта выросла почти на 12%. На наличном рынке в Украине за этот период подешевел не только доллар, но и евро.

Справка Finance.ua:

  • курсовые ожидания в Украине улучшились. Граждане ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет ниже 40 гривен. Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 40,04 грн/доллар по сравнению с 41,29 грн/доллар в марте;
  • ситуация на валютном рынке Украины в последнее время значительно улучшилась. Однако это не может являться поводом для чрезмерного оптимизма, поскольку война продолжается.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
УНІАН
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