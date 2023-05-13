Курс доллара в Украине до конца весны 2023-го — инвестиционный банкир Фурса — Finance.ua

Курс доллара в Украине до конца весны 2023-го — инвестиционный банкир Фурса Сегодня 14:36 — Валюта

Курс доллара в Украине до конца весны 2023-го — инвестиционный банкир Фурса

Наличный курс доллара в Украине до конца весны не изменится.

Как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров, передает «Обозреватель».

«По доллару до конца весны пока не ожидается никаких изменений курса. Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка растут, какого-то давления на гривну просто нет», — отметил эксперт.

По его мнению, даже если «зерновая сделка» не будет продлена, значительных изменений курса доллара это за собой не повлечет.

«Теоретически это может повлиять на кешевый рынок. Но это если в принципе она будет сорвана, то тогда действительно будет проблема для гривны. Но в ближайшее время ничего такого не ожидается», — добавил Фурса.

Справка Finance.ua:

НБУ с 10 мая вводит новые требования к онлайн-оплате. Национальный банк Украины с целью снижения рисков мошенничества установил к предоставлятелям платежных услуг требование применить усиленную проверку подлинности пользователей, пишет НБУ.

Такое решение обусловлено необходимостью реализации Закона Украины «О платежных услугах» и гармонизации украинского законодательства в сфере предоставления платежных услуг с законодательством Европейского Союза.

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УНІАН По материалам:

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