Курс доллара в Украине до конца весны 2023-го — инвестиционный банкир Фурса — Finance.ua
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Курс доллара в Украине до конца весны 2023-го — инвестиционный банкир Фурса

Валюта
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Курс доллара в Украине до конца весны 2023-го — инвестиционный банкир Фурса
Курс доллара в Украине до конца весны 2023-го — инвестиционный банкир Фурса
Наличный курс доллара в Украине до конца весны не изменится.
Как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров, передает «Обозреватель».
«По доллару до конца весны пока не ожидается никаких изменений курса. Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка растут, какого-то давления на гривну просто нет», — отметил эксперт.
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По его мнению, даже если «зерновая сделка» не будет продлена, значительных изменений курса доллара это за собой не повлечет.
«Теоретически это может повлиять на кешевый рынок. Но это если в принципе она будет сорвана, то тогда действительно будет проблема для гривны. Но в ближайшее время ничего такого не ожидается», — добавил Фурса.

Справка Finance.ua:

  • НБУ с 10 мая вводит новые требования к онлайн-оплате. Национальный банк Украины с целью снижения рисков мошенничества установил к предоставлятелям платежных услуг требование применить усиленную проверку подлинности пользователей, пишет НБУ.
  • Такое решение обусловлено необходимостью реализации Закона Украины «О платежных услугах» и гармонизации украинского законодательства в сфере предоставления платежных услуг с законодательством Европейского Союза.
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По материалам:
УНІАН
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