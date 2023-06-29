В «Нафтогаз» перешли еще три облгаза: что изменится для потребителей — Finance.ua

В «Нафтогаз» перешли еще три облгаза: что изменится для потребителей
В управление в группу «Нафтогаз» вошли новые облгазы, их потребители должны обратить внимание на соответствующие изменения.
Об этом сообщает компания — национальный оператор газораспределения — «Газсети», в которую переходят облгазы.
«Границы интеграции шаг за шагом расширяются. К группе «Нафтогаз» присоединились АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз» и АО «Львовгаз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что функционирование в управлении государственного драйвера предполагает формирование гибкой системы коммуникации с клиентами, налаживание стабильного предоставления услуг и модернизацию инфраструктуры.
Что изменится для потребителей
«Лицевые счета не меняются, услуги предоставляются вовремя и качественно. Тарифы не меняются. Личные кабинеты новые, счета для оплаты новые, гарантии безопасности и надежности — новые», — отметили в компании.
Пресс-служба также обратила внимание клиентов «Киевоблгаза», «Житомиргаза» и «Львовгаза» на то, что для обеспечения своевременного учета природного газа все потребители переведены на сервисы Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».
«Важно: с 28 июня по 5 июля и далее показания газового счетчика потребителям из Киевской, Житомирской и Львовской областей следует передавать с помощью сервисов my.gas.ua», — подчеркнули в компании.
Любые другие платформы учета некорректны и работать не будут.
Справка Finance.ua:
- в мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе «Нафтогаз» управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.
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